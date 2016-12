Toamna începe cu... distracţie!

Petrecerile şi concertele nu contenesc nici în această zi de sâmbătă, la Mamaia, unde turiştii rămaşi la malul mării pentru a petrece finalul verii se pot distra laolaltă cu constănţenii în cluburile din staţiune.

SHOW INCENDIAR CU ANNA LESKO Una dintre cele mai sexy prezenţe de pe scena muzicală autohtonă, focoasa Anna Lesko, va fi protagonista unui show incendiar, la Mamaia. Ea va cânta şi va... aprinde imaginaţia domnilor prin mişcările de dans senzuale, în această sâmbătă, după ora 23.30, în clubul Office din nordul staţiunii.

CONCERT FLORIN CHILIAN Solistul Florin Chilian, autorul melodiei „Zece”, va susţine şi el, sâmbătă seară, un concert la Mamaia. Recitalul său este programat după ora 22.00, la Arthur Pub. Biletele rămase în vânzare pot fi procurate de la intrarea în local, la preţul de 50 de lei.

KAMARA PREZINTĂ „IT’S ALL ABOUT MUSIC” Solistul formaţiei Alb Negru, Kamara, va fi, sâmbătă seară, protagonistul unui eveniment tematic intitulat „It’s All About Music”. Acesta va cânta, după miezul nopţii, pe scena din Crema Summer Club, fiind susţinut de DJ Simon. Preţul unui bilet la acest eveniment este de 20 de lei, însă doar pentru băieţi, fetele beneficiind de intrare liberă.

PARTY-URI Dacă această sâmbătă este prima zi oficială de toamnă, organizatorii evenimentelor din clubul Fratelli din Mamaia au decis să închidă în mod spectaculos acest sezon cu un „Closing Party” animat de DJ Johnny DaMix & MC Silviu Andrei.

În Summer Crush are loc, tot sâmbătă seară, un eveniment tematic „Black Jack Night”, ce aduce în club atmosfera din marile cazinouri, iar în Jezoo are loc o petrecere stropită din abundenţă cu... votcă.