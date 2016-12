Toamna japoneză de la Constanța, un succes

Japonia are o cultură fascinantă. Totul, de la tradiții, obiceiuri și vestimentație, este exotic, învăluit în mister, transformat în artă și ritual: serviriea ceaiului, aranjamentul floral, împăturitul hârtiei, arta culinară...Țara Soarelui Răsare are, și la malul Mării Negre, mulți admiratori, cei mai mulți dintre ei tineri, atrași ca de o vrajă de misterul care se ascunde în spatele acestei culturi unice. Fascinația este perpetuă și mai intensă parcă odată cu trecerea timpului. Din 1977, Constanța a semnat un acord de înfrățire cu orașul Yokohama, iar din 1992 în vechiul Tomis își desfășoară activitatea Societatea de Haiku, care are și o revistă - „Albatros” - și care, an de an, organizează un colocviu dedicat liricii nipone.

Faptul că civilizația și cultura din Țara Soarelui Răsare se bucură de un interes deosebit a fost demonstrat și de cei peste 500 de participanți, în special adolescenți și copii însoțiți de părinți, prezenți, sâmbătă, la cea de II-a ediție a Festivalul Japonez „Aki Matsuri”, organizat de Asociaţia Sakuranbo din Constanța și găzduit de Muzeul Marinei Române. Cele cinci ore (intervalul 10.00-15.00) dedicate festivalului de toamnă s-au dovedit a fi prea puține, luând în considerare interesul crescut de care s-au bucurat atelierele din cadrul manifestării. Cei atrași de promisiunea de a petrece o zi de sâmbătă ieșită din comun au venit la muzeu încă de la ora 09.30 și au stat și după ora 15.00, atelierul de caligrafie japoneză (shodo) prelungindu-și programul ca urmare a interesului arătat de constănțeni.

HAIKU, ORIGAMI ȘI IKEBANA Organizatorii au pregătit participanților și alte ateliere de: haiku, origami și desene în stil Manga și Tanzaku, ikebana și go (șah japonez). Nu au lipsit nici demonstrațiile de arte marțiale, dans tradițional, dar nici cele de gastronomie. Activitățile s-au desfășurat concomitent în holul central al Muzeului Marinei Române, sala Clio, Salonul Expozițional „Comandor Dimitrie Știubei” și Sala expozițională „Contemporană II”

„Avem o colaborare foarte bună cu Muzeul Marinei Române, de aceea am organizat aici a doua ediție a festivalului de toamnă, deoarece „Aki Matsuri” înseamnă festival de toamnă. Am încercat să promovăm cultura și arta japoneză. Am organizat tot felul de ateliere: ikebana, ateliere de yukata, unde copiii și invitații s-au putut îmbrăca în costumul tradițional japonez. Ca o noutate, la această ediție am avut două ateliere de haiku, realizate în parteneriat cu Societatea de Haiku din Constanța și unul de Go, șah japonez”, a spus Luiza Gâtan, președinte și cofondator al Asociației Sakuranbo alături de Fănica Malestev.

„Ne dorim cât mai multe evenimente de acest fel. Dorim să organizăm și alte festivaluri, mai ample, pe mai multe zile, cu tot mai mulți invitați, așa cum sunt și cele din București”, a mai spus președintele asociației, înființată în 2010 la Constanța.

La sediul Asociației Sakuranbo se organizează permanent și cursuri de limba japoneză și origami.

Prima ediție a „Aki Matsuri” a avut loc în 2013, iar o ediție de vară a festivalului a fost deschisă în iunie 2014, tot la Muzeul Marinei Române.

