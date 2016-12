Toamna plouă cu reclamaţii la ITM

17:23:39 / 14 Octombrie 2016

Buna ziua

Lucrez in santierul naval cape midia ne obliga sa ramanem peste program pana la 10 noaptea ne obliga sa venim sambata la munca pana la 16:30 ne-a obligat sa semnam fisa pentru echipamente de protectie care nici nu le-am primit in caz de accidente ne pune sa mintim in declaratii in caz de mortaciuni mortul deja are casca de protectie in cap centura de siguranta tot echipamentul necesar care trebuia sa se acorde utilajele nu au avut revizia facuta pe fiecare an sunt 4 5 mortaciuni dar degeaba va rog sa faceti o inspectie sambata si duminica sa vedeti cum trage pe noi ca pe niste sclavi