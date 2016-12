Toate dosarele lui Constantinescu ajung la judecătoarea Suciu?

Președintele Consiliului Județean Constanța (CJC), Nicușor Constantinescu, s-a aflat, vineri, din nou în fața judecătorului Iulia Cezara Suciu de la Tribunalul Constanța. A fost prima întâlnire dintre cei doi după ce Suciu l-a condamnat pe Constantinescu la 3 ani și 6 luni de închisoare cu executare în dosarul privind subfinanțarea Centrului Militar Zonal (CMZ), decizia nefiind definitivă. De data aceasta, Suciu a analizat dacă se impune menţinerea lui Constantinescu sub control judiciar într-un alt dosar, cel în care șeful CJC este judecat pentru că a finanțat cluburile sportive din județ, care au obținut performanțe notabile în întrecerile naționale și internaționale, și care este judecat de același magistrat care l-a condamnat și în dosarul CMZ. Înainte de judecarea măsurii preventive, avocatul lui Constantinescu, Marius Mocanu, a depus o cerere de recuzare a judecătorului Iulia Cezara Suciu, pe motiv că imparțialitatea acesteia în cauză este afectată. Mai mult decât atât, înaintea termenului de vineri, inclusiv magistratul formulase o cerere de abținere în respectiva speță. Fără să ofere vreo explicație, conducerea Tribunalului Constanța a respins ambele solicitări.

Șeful CJC a spus că i se pare suspect faptul că toate cererile de recuzare a judecătorului Iulia Cezara Suciu, formulate în ultimul an, au fost respinse rând pe rând. ”Am depus „n” solicitări de recuzare a Iuliei Cezara Suciu, veșnica judecătoare care mă judecă la Tribunalul Constanța. Toate au fost respinse și nu înțeleg de ce. Nu mai sunt și alți magistrați?”, a spus Constantinescu. Președintele CJC a precizat că magistratul este incompatibil pentru că a fost consecvent în a emite decizii nefavorabile împotriva sa. ”Iulia Cezara Suciu este cea care a luat decizia arestării mele în toamnă, atunci când am fost plecat în SUA la tratament. Suciu a fost cea care, după eliberarea mea din arest, mi-a interzis să exercit funcția de președinte al CJC. Tot Suciu mi-a luat dreptul la apărare în dosarul CMZ, refuzând efectuarea unei expertize și proba cu martori. Și tot ea a fost cea care m-a condamnat, fără probe, în dosarul CMZ“, a declarat Constantinescu. El a adăugat că este convins că Suciu nu va fi imparțială și îi va interzice în continuare să-și exercite funcția de președinte al CJC.

