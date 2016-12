Toate drumurile duc la Roma

Ediţia 2008-2009 a UEFA Champions League ia sfîrşit în această seară, odată cu finala programată de la ora 21.45, pe Stadio Olimpico din Roma, între FC Barcelona şi Manchester United. Deţinătoarea trofeului, Manchester United, speră să fie prima echipă după AC Milan (1989 şi 1990) capabilă să-şi apere titlul cucerit în urmă cu un an. De partea sa este şi istoria, o altă finală de la Roma fiind cîştigată de o echipă engleză - Liverpool, în 1984. Beneficiind de una dintre cele mai solide apărări din Europa - şase goluri primite în 12 meciuri! - MU are un stil puţin spectaculos - dar eficient! - tipic... italian! Astfel că n-ar fi de mirare să asistăm la o nouă finală decisă la penalty-uri, ca şi acum un an. Asta dacă nu cumva atacul de vis al catalanilor va înscrie rapid, ceea ce va duce la un meci de fotbal adevărat! Dacă în atac stau perfect - cel mai productiv atac din Europa - spaniolii vor avea mari probleme în apărare în această seară - Abidal şi Dani Alves suspendaţi, iar Marquez accidentat, adică trei din cei patru titulari din defensivă! Cum Henry şi Iniesta nu sînt refăcuţi complet, problemele în alcătuirea formaţiei îi dau mari bătăi de cap lui Guardiola. La capitolul acesta Alex Ferguson stă mult mai bine, doar Fletcher fiind suspendat, iar Rio Ferdinand sub semnul întrebării.

Echipele probabile - FC Barcelona (antrenor Josep Guardiola): Valdes - Puyol, Yaya Toure, Pique, Sylvinho - Xavi, Iniesta, S. Keita - Messi, Eto’o, Henry; Manchester United (antrenor Alex Ferguson): Van der Sar - O’Shea, Vidic, Ferdinand, Evra - Giggs, Carrick, Anderson, Ronaldo, Park - Rooney. Partida dintre FC Barcelona şi Manchester United va fi condusă de o brigadă elveţiană, avîndu-l la centru pe Massimo Busacca.