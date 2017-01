Toate gândurile HCM-ului duc la... Cupa României

Băiceanu, Buricea, Stănescu, Popescu, Toma, Adzic. Şi lista poate continua. Fiecare are în palmares cel puţin două Cupe ale României. Şi totuşi, sunt destui componenţi ai campioanei HCM Constanţa pentru care trofeul din competiţia surprizelor este deocamdată doar un vis. Printre aceştia se numără Csepreghi, Mureşan, Sabou, Sadoveac sau Schuch, handbalişti cu cel puţin trei sezoane în tricoul HCM-ului. „Ne dorim foarte mult acest trofeu. Am fost în două rînduri foarte aproape de a-l câştiga, dar şansa nu ne-a surâs. De data aceasta sper să nu se mai întâmple nimic neprevăzut şi să aducem şi Cupa la Constanţa. Va fi primul meu trofeu în această competiţie şi bineînţeles că voi avea o motivaţie în plus. Suntem favoriţi, dar trebuie să fim atenţi, pentru că nu ai voie să faci niciun pas greşit. Meciurile sunt eliminatorii şi fiecare greşeală te poate costa. În mod normal nu are cine să ne stea în cale, însă ştim că fiecare echipă îşi va juca şansa şi orice este posibil. Avem însă toate atuurile de partea noastră“, a declarat interul stânga Alexandru Csepreghi. Acesta ar fi trebuit să se opereze de menisc la genunchiul drept, dar a amânat operaţia după Cupa României. „Trebuia să mă operez, dar vreau să-mi ajut echipa să câştige şi acest trofeu. Durerile sunt de mai multă vreme, dar am strâns din dinţi şi am jucat. După terminarea sezonului voi merge în Ungaria, la Szeged, pentru operaţie. Recuperarea va dura aproximativ cinci săptămâni, însă va fi în pauza competiţională“, a mai spus Csepreghi. În schimb, Daniel Mureşan nu a putut amâna intervenţia chirurgicală şi s-a operat deja de menisc, la Bucureşti, astfel că nu va face parte din lotul pentru Cupa României (25-27 mai, la Drobeta Tr. Severin). Pînă la partidele din Cupa României, HCM va evolua, sâmbătă, în deplasare, de la ora 18.00, cu Pandurii Tg. Jiu, în ultima etapă a campionatului.