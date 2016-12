Toate îi merg bine lui Jessica Chastain

A câştigat recent premiul Globul de Aur pentru Cea mai bună actriţă în rol principal în film dramatic pentru prestaţia din „Zero Dark Thirty” şi joacă cu casa închisă pe Broadway în piesa „Heiress”, dar Jessica Chastain mai are un motiv să fie fericită. Actriţa trăieşte o poveste de dragoste cu starul din „Thor”, Tom Hiddleston, iar lucrurile sunt cât se poate de serioase între cei doi. Jessica Chastain a zburat chiar în Marea Britanie înainte de Crăciun ca să se întâlnească cu familia actorului. Dragostea i-a schimbat planurile actriţei, care declara cu ceva timp că nu vrea să se mai întâlnească cu vreun star de filme pentru că a avut o experienţă proastă. „Am o regulă. Fără actori. M-am întâlnit cu unul înainte, la Juilliard, dar de atunci, doar am ieşit la vreo câteva întâlniri cu unul şi m-am îngrozit că cineva vroia să facă o poză cu noi, pentru că era faimos”, povestea actriţa. Considerată cea mai talentată actriţă a momentului după prestaţii impresionante în „The Help / Culoarea sentimentelor” sau în „The Tree of Life” în regia lui Terrence Malick, Jessica Chastain, pe numele său real Jessica N. Howard, devine un nume tot mai cunoscut însă pare hotărâtă să îşi protejeze viaţa privată de intruziunea presei.