Toate velele sus!

Începînd de astăzi, Marea Neagră va fi gazda primei regate internaţionale de yachting offshore “First Black Sea International Regatta 2008”. Cel mai important eveniment de yachting organizat pînă acum reuneşte la start peste 20 de veliere din România, Ucraina şi Bulgaria, acestea urmînd să fie împărţite în două clase de competiţie ce se vor întrece în viteză pe un traseu de 45 de mile marine. Punct de plecare va fi portul din Mangalia, echipele concurente urmînd să ridice pînzele la ora 11.00 şi să ajungă în aproximativ 10-20 ore la Balcic (Bulgaria), oraşul destinaţie al regatei. “Este o noutate pentru Marea Neagră ca două ţări să organizeze o regată. Multe ţări încearcă să facă aşa ceva însă este foarte dificil pentru că fiecare ţară inclusă în traseu trebuie să aibă cîte un comitet de concurs, care să colaboreze cu celelalte comitete. Pe lîngă faptul că am reuşit să punem la punct toate elementele de organizare, am reuşit ca în cadrul evenimentului să mai aducem o noutate, şi anume, fiecare barcă va avea un sistem de urmărire care va emite poziţia fiecărei ambarcaţiuni”, a declarat preşedintele Federaţiei Române de Yachting, Cristian Ţivic. Aşadar, yacht-urile înscrise în competiţie vor fi dotate cu cel mai modern sistem automat de transmisie prin satelit, folosit recent şi la ARC - Atlantic Rally Crossing, prin care va fi posibilă vizualizarea poziţiei fiecăruia în timp real prin accesarea site-ului regatei www.blacksearegatta.com. “Sînt un privilegiat pentru că pot participa la un eveniment de o asemenea amploare. Marea Neagră avea nevoie de aşa ceva şi sperăm ca acest eveniment să devină tradiţional, iar an de an să adune la start cîţi mai mulţi concursanţi. Deja de la anul şi-au anunţat prezenţa şi cîteva echipe din Turcia şi sperăm să avem alături de noi mult mai multe echipe”, a spus George Paunov, arbitru internaţional din Bulgaria. Valoarea totală a competiţiei se ridică la aproximativ 40.000 de euro, din care premiile reprezintă 10.500 euro, ce vor fi acordaţi primelor trei yacht-uri din fiecare clasă de competiţie.