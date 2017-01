Toboşarul şi bateria lui de vin

Ascuns după uşă, toboşarul bate toba la păpuşă. Cine nu este gata, îl iau cu lopata… Am reprodus doar două dintre lozincile parşive ale vremurilor noastre. Ele au un singur scop. Defăimarea, la scenă deschisă, a toboşarului. Din păcate, diverşi propagandişti de duzină fac tot ceea ce le stă în putinţă pentru a discredita toboşarul. Dintr-un foc, printr-o veritabilă infuzie de teorii false, meritele toboşarului au fost anulate pe loc. De asemenea, nimeni nu vrea să intervină pentru protejarea tobei, nu numai ca instrument, ci şi ca formă de manifestare plenară. Din păcate, toba a devenit principala victimă a exceselor de tot felul. Ca să se intervină prompt şi la zi, precizarea este absolut necesară, s-au pus bazele unor asociaţii şi organizaţii specializate în protejarea tobei, nu numai ca instrument. Pentru a se obţine fonduri în regim de urgenţă, toba a fost trecută la… maidanezi. Cazul ei, în raport cu alţi maltrataţi, a fost dezbătut pe larg. În ciuda acuzelor care i se aduc, toboşarul joacă un rol important în politică. Fără aportul său considerabil la propăşirea patriei pe noi culmi de civilizaţie şi progres, nu ştiu unde am fi ajuns! Dacă nu cumva am fi luat-o pe căi lăturalnice! Toboşarul contribuie decisiv la socializarea factorilor aplecaţi asupra unui interes de grup. El duce vorba de colo până colo, nu divulg destinaţiile concrete, asigurând polenizarea unor situaţii de fapt. Vorba dusă prin intermediul tobei este mult mai eficientă şi deosebit de melodioasă. Sigur, toboşarul a bătut toba după uşă, de ce să neg acest lucru. În definitiv, a fost Ziua Copilului. Nu i s-au dat daruri, dar, în schimb, a fost lăsat să bată toba pe săturate. Prin structura sa complexă, toboşarul a devenit un personaj pitoresc al mahalalelor noastre politice. Nu i se aude gura, ceea ce i-ar putea face pe unii să cadă în eroare pe motive silenţioase. Revin la tobă, care este adeseori confundată cu aia comestibilă. Ea trebuie bătută după reţeta fierului. Cât este cald. Aşa scrie în instrucţiunile de folosire internă pe linie de partid. Bate toba cât este caldă. Toboşarul de acest gen are meritul de a fi menţinut în permanenţă starea de conflict şi injurii dintr-un partid. Din cauza exerciţiilor fizice pe care le face zilnic, toboşarul arată ca un ridicător de haltere. El este pătruns de misiunea pe care o are de îndeplinit. Când şefii de partid i-o cer, şi asta se întâmplă destul de des, trece direct la acţiune. Remarcabilă viteza sa de reacţie. Toboşarul este şi un bun doctor de oase. Când prinde viteză, dă la gioale sau te umple de nămol. Precizez, adus de la Techirghiol. Perioada în care a bătut toba după uşă face parte din biografia sa personală, motiv pentru care se consideră un dizident. În timp, lucrurile au evoluat şi în materie de bătut toba. A apărut bateria profesională. Practic, toba se bate singură! Ce-i drept, când vine vorba de baterie, toboşarul preferă una de… vin.