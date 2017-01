Toboşarul trupei Mötley Crüe va juca în ”Californication”

Tommy Lee, toboşarul trupei Mötley Crüe şi fostul soţ al starletei Pamela Anderson, va debuta ca actor pe micile ecrane, cu un rol în următorul sezon al serialului ”Californication”. Potrivit E!Online, rockerul american va putea fi văzut într-un episod din acest serial. El va interpreta rolul unui cântăreţ care se întâlneşte cu personajul Hank, interpretat de David Duchovny, în pauza unui concert pe care îl susţine în barul unui hotel. Tommy Lee se alătură astfel altor nume mari din industria showbizului, precum Rob Lowe şi fiica solistului Lenny Kravitz, Zoe, care vor avea câteva apariţii în calitate de invitaţi speciali în cel de-al patrulea sezon al serialului ”Californication”.

Thomas Lee Bass, cunoscut sub numele de Tommy Lee, este un muzician american în vârstă de 47 de ani, membru fondator al trupei rock Mötley Crüe. Toboşarul acestei trupe a înfiinţat, în 1999, grupul de rap-metal Methods of Mayhem şi lansează cu regularitate diverse proiecte solo. Tommy Lee, fostul soţ al actriţei Heather Locklear, a fost căsătorit şi cu Pamela Anderson, din 1995 până în 1998, cu care are doi copii. Mötley Crüe este o trupă glam-rock americană, înfiinţată în Los Angeles, în 1981, de basistul Nikki Sixx şi toboşarul Tommy Lee, cărora li s-au alăturat ulterior chitaristul Mick Mars şi solistul Vince Neil. Mötley Crüe a lansat nouă albume de studio şi a vândut peste 80 de milioane de discuri pe plan mondial.

Cel de-al patrulea sezon al serialului ”Californication” va debuta în această toamnă, pe postul TV Showtime. Serialul de televiziune ”Californication”, care este difuzat şi în România, îl are în rolul principal pe David Duchovny şi prezintă viaţa unui romancier care suferă de un blocaj de inspiraţie şi de o criză a vârstei a doua. Serialul a câştigat un premiu Emmy şi un Glob de Aur.