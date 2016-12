Todd Harrell, acuzat de ucidere din culpă

Chitaristul trupei 3 Doors Down, Todd Harrell, a fost pus sub acuzare de ucidere din culpă, după ce a avut un accident cu urmări fatale, vineri noapte, în Nashville, statul Tennessee. Rockerul s-a lovit de o camionetă, care s-a răsturnat peste un parapet, înainte de a cădea într-un baraj. Doctorii au pronunţat moartea şoferului camionetei, la scurt timp după ce a fost transportat la cea mai apropiată unitate medicală. Todd Harrell a scăpat doar cu lovituri uşoare. Însă oamenii legii spun că muzicianul se afla sub influenţa substanţelor interzise. Acesta a recunoscut că a băut cidru alcoolic şi a luat calmante Lortab şi Xanax. Muzicianul a rămas în închisoare, cauţiunea fiindu-i fixată pentru 100.000 de dolari. În 2012, starul a mai avut un incident asemănător. Victima însă a supravieţuit.