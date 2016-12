Tom Cruise a cântat alături de Black Eyed Peas

Actorul american Tom Cruise a urcat pe scenă alături de membrii trupei Black Eyed Peas şi a cântat cu ei piesa “I\'ve Got A Feeling”, în concertul susţinut de formaţia R&B vineri seară, pe O2 Arena din Londra. Tom Cruise fusese invitat în secret de solista trupei, Fergie, să cânte cu ei ultima melodie din concert. Astfel, la momentul respectiv, actorul a urcat pe scenă, surprinzând publicul, dar şi pe ceilalţi membri ai trupei. “Până şi noi am fost surprinşi. Numai Fergie ştia despre asta”, a povestit Will.i.am.

Tom Cruise a devenit un apropiat al formaţiei după colaborarea acesteia la realizarea coloanei sonore a filmului “Knight And Day”, avându-l ca protagonist alături de Cameron Diaz, peliculă ce va fi lansată în iunie. “L-am întâlnit pe Will la un eveniment de caritate şi am stabilit că trebuie să lucrăm împreună”, a mărturisit Tom Cruise. După alte întâlniri, actorul s-a gândit că s-ar potrivit perfect un cântec marca Black Eyed Peas pe coloana sonoră a filmului la care lucra. “Aşa că Will a venit la montaj şi i-am arătat nişte scene, iar el a început să compună cântecul chiar acolo, în studio. Am fost fascinaţi. Era destul de incredibil”, a mai povestit Tom Cruise. “Sunt un fan al lui Tom şi am fost atât de încântat când m-au invitat să colaborez!”, a declarat şi Will.i.am.