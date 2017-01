Tom Cruise a redevenit cea mai influentă vedetă din lume

Actorul america în vîrstă de 43 de ani este cea mai influentă celebritate din lume, devansînd formaţia Rolling Stones şi pe celebra vedetă de televiziune Oprah Winfrey, potrivit clasamentului anual publicat de revista "Forbes". În ciuda polemicii legate de apartenenţa sa la Biserica Scientologică, Tom Cruise este în continuare vedeta cea mai populară şi despre care se scrie cel mai mult la Hollywood, cu un salariu de 67 de milioane de dolari pe an graţie unor filme precum "Războiul Lumilor" şi "Misiune imposibilă 3", are o relaţie foarte mediatizată cu Katie Holmes, cu care are de curînd o fiica.

Pentru a-şi elabora clasamentul, revista a luat în considerare veniturile obţinute de vedete în perioada iunie 2005 - iunie 2006, dar şi numărul de legături apărute pe motorul de căutare Google, menţiunile în presă, televiziune şi radio şi numărul de materiale apărute în una dintre cele 26 de principale reviste din Statele Unite. Grupul de rockeri sexagenari Rolling Stones s-a plasat pe poziţia a doua a clasamentului, graţie turneului "A Bigger Bang", ce le-a adus 162 de milioane de dolari la finalul anului 2005. Mick Jagger şi trupa sa au concertat în februarie 2006 la Rio de Janeiro, în faţa unei mulţimi de 1,5 milioane de persoane.

Pe primul loc în clasamentul "Forbes" din 2005, Oprah Winfrey, de 52 de ani şi aproape necunoscută în afara Statelor Unite, s-a plasat doar pe locul al treilea anul acesta, imperiul său de comunicare aducîndu-i venituri de 225 de milioane de dolari. Oprah Winfrey este surclasată de Steven Spielberg cu 332 de milioane de dolari, de DJ-ul Howard Stern cu 302 milioane de dolari şi de George Lucas cu 235 milioane de dolari. Pe locul patru se află rockerii irlandezi de la U2. În clasament figurează şi Curtis "50 Cent" Jackson şi Dan Brown, autorul romanului "Codul lui Da Vinci".

Primul sportiv din "Top 100" este jucătorul de golf Tiger Woods, pe locul cinci, cu venituri de 90 de milioane de dolari. Mohammad Ali, care nu a mai luptat în ringul de box de 25 de ani, se clasează pe locul al 13-lea, după semnarea unui contract comercial în valoare de 50 de milioane de dolari pentru drepturile de utilizare a numelui său.

În domeniul televiziunii, echipa serialului "Clanul Soprano" a cîştigat în total 52 de milioane de dolari pe an. James Gandolfini, interpretul unuia dintre rolurile principale, cîştiga un milion de dolari pentru fiecare episod filmat. Distribuţia serialului "Neveste disperate" se află abia pe locul 34, în coborîre cu nouă locuri faţă de 2005, ca urmare a unui uşor declin al audienţei. Actriţele principale - Teri Hatcher, Marcia Cross, Felicity Huffman şi Eva Longoria - primesc însă în continuare un salariu de 440.000 de dolari pentru fiecare episod filmat. Protagonistele serialului precedă alte două actriţe, Jennifer Aniston, fost star al seriei "Prietenii tăi" şi fosta soţie a lui Brad Pitt şi Angelina Jolie, care tocmai i-a adus pe lume aceluiaşi Brad Pitt primul său copil, clasate la egalitate. Brad Pitt este pe locul 20 în acelaşi top, graţie freneziei mediatice declanşate de divorţul său şi de relaţia cu Jolie. Céline Dion se plasează pe locul 24 al topului, cu 155 de concerte ce au generat 81 de milioane de dolari.