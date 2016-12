Tom Cruise face naveta cu elicopterul

Aflat la Londra, pentru filmările la ”All You Need Is Kill”, actorul american Tom Cruise nu vrea să piardă timpul şi să se deplaseze prin oraş ca muritorii de rând, aşa că a ales un... elicopter de lux! Linia de elicoptere poartă numele celebrei case de modă Hermes, acest elicopter de lux fiind descris ca ”un apartament cu elice”. Preţul acestei bijuterii este între şase şi zece milioane de dolari, însă Tom Cruise nu investeşte în vremuri de criză. Actorul american a închiriat aparatul pe perioada filmărilor, pentru a scăpa de ambuteiaje.