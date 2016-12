Tom Cruise îşi reia rolul agentului secret Ethan Hunt în cea de-a cincea parte a seriei ”Mission: Impossible”, conform site-ului Deadline.com. Actorul în vârstă de 50 de ani va interpreta rolul principal şi va produce acest film. Conform sursei citate, Cruise urmează să refacă echipa cu regizorul Christopher McQuarrie, alături de care a colaborat şi la filmul de acţiune ”Jack Reacher” (2012) şi care a scris şi scenariul pentru filmul ”Valkyrie”, în care rolul principal a fost interpretat tot de Cruise. Ultimul film al seriei, ”Mission: Impossible - Ghost Protocol” (2011) a înregistrat încasări de peste 600 de milioane de dolari. Încă de atunci, Tom Cruise nu a respins posibilitatea de a mai realiza filma din această serie. ”Am să fac atâtea câte va dori publicul să vadă”, susţinea el. În afară de superproducţia SF ”Oblivion”, care abia a fost lansată în luna aprilie, Tom Cruise va mai putea fi văzut în acest an în filmele ”All You Need Is Kill”, ”The Man From U.N.C.L.E.” şi ”Van Helsing”.