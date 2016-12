Tom Cruise, sub blestemul vârstei de 33 de ani

Cu numai cinci zile înainte de aniversarea sa, când împlineşte 50 de ani, Tom Cruise a primit o veste cât se poate de proastă, iar purtătorul de cuvânt al actorului a cerut presei să i se respecte viaţa privată. Tom Cruise nu îşi ascunde tristeţea şi surprinderea faţă de gestul lui Katie Holmes de a intenta divorţul. Katie Holmes a depus joi, la o instanţă din New York, actele de divorţ, punând astfel capăt unui mariaj de cinci ani şi jumătate, citând ca motiv diferenţe ireconciliabile, cerând custodie unică asupra copilului lor, Suri, în vârstă de şase ani, şi ca micuţa să locuiască cu ea. Se pare că Tom Cruise a fost lăsat mască de decizia mai tinerei sale soţii. Însă unii ar spune că viaţa nu lasă nicio greşeală nepedepsită, pentru că atunci când el a decis să divorţeze de Nicole Kidman, aceasta habar n-avea că celebrul ei soţ nu o mai iubeşte.

Toate cele trei mariaje ale lui Tom Cruise s-au terminat în dreptul cifrei 33. S-a însurat prima dată în mai 1987 cu actriţa Mimi Rogers pe vremea când aceasta avea 31 de ani, iar el 24 de ani. Actorul era pe val cu filme care au avut succes de critică dar şi încasări, precum „Rain Man” şi „Born on the Fourth of July / Născut pe 4 iulie”, iar imaginea sa a avut de suferit în urma zvonurile legate de infertilitatea şi de alte probleme de alcov. Divorţul lor s-a încheiat când Mimi Rogers tocmai împlinea 33 de ani, iar aceasta şi-a lăsat în continuare amprenta asupra lui Tom Cruise pe care l-a iniţiat în tainele scientologiei. El este în continuare un practicant fidel, în timp ce ea a părăsit de mult secta. De soţia numărul doi, Nicole Kidman, s-a îndrăgostit lulea în timp ce filmau împreună „Days of Thunder / Zilele tunetului”. S-au căsătorit în decembrie 1990 când ea avea 23 de ani, iar el 28. Au înfiat împreună doi copii, pe Isabella şi pe Connor, acum în vârstă de 19, respectiv 17 ani. Mulţi au spus că acest mariaj a fost o păcăleală publicitară, dar căsnicia lor a durat 10 ani. „M-am îndrăgostit nebuneşte, cu pasiune… Am renunţat la tot ceea ce îmi doream eu de fapt în viaţă”, a povestit frumoasa australiancă care, după ce şi-a dovedit propriile aptitudini actoriceşti, şi-a dat seama că poate fi o actriţă împlinită, deşi a încercat să fie mai întâi de toate soţie. Când Tom Cruise a luat-o prin surprindere cu decizia lui de a divorţa, Nicole Kidman avea 33 de ani. A treia soţie, Katie Holmes s-a hotărât să-l părăsească tot la 33 de ani. Cei doi s-au căsătorit în noiembrie 2006 într-un somptuos castel italian, când el avea 44 de ani, iar ea 27.

Nu este foarte clar ce a convins-o pe Kate Holmes să ia o decizie atât de drastică. În luna mai, în timpul unui interviu pentru revista „Playboy”, Tom Cruise vorbea despre relaţia foarte specială pe care o are cu Katie Holmes. „Este o persoană extraordinară şi, dacă ai petrece cinci minute cu ea, ţi-ai da seama de asta. Tot ceea ce face o face cu o creativitate extraordinară. Este amuzantă şi fermecătoare şi, când intră în cameră, mă simt mai bine. Sunt fericit şi sunt fericit de când am cunoscut-o. Ceea ce avem este ceva foarte special”, declara actorul american. În timpul mariajului, cuplul a acumulat o avere de 275 de milioane de dolari care vor trebui împărţite între cei doi.