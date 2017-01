Tom Cruise va fi onorat pentru întreaga carieră

Actorul american Tom Cruise va fi onorat pentru întreaga sa carieră, în noiembrie, de Museum of the Moving Image din New York, păşind astfel pe urmele unor veterani ai cinematografiei mondiale, precum Robert de Niro şi Sydney Poitier. Starul seriei “Misiune: Imposibilă”, în vîrstă de 45 de ani, va călca pe urmele celebrităţilor onorate în anii anteriori, printre care Sidney Lumet, Richard Gere, Al Pacino, Julia Roberts şi James Stewart.

Directorul Museum of the Moving Image, Rochelle Slovin, a declarat că Tom Cruise a fost ales datorită excepţionalei sale cariere cinematografice, care numără 27 de ani şi care a început cu un rol minor în lungmetrajul “Dragoste fără sfîrşit”, în regia lui Franco Zeffirelli. “Tom Cruise este unul dintre primii actori americani ai generaţiei sale. Lucrînd cu mari regizori ai epocii noastre, printre care se numără Francis Ford Coppola, Stanley Kubrick, Sydney Pollack, Martin Scorsese, Steven Spielberg şi Robert Redford, Tom Cruise a reuşit să ne ofere personaje şi interpretări memorabile”.

Actorul a fost recompensat cu trei premii Globul de Aur pentru rolurile din “Născut pe 4 iulie”, “Jerry Maguire” şi “Magnolia”.