Actorul american nu reuşeşte să îl asasineze pe Hitler nici în cel mai recent film al său, „Valkyrie”, dar a declarat recent că îşi dorea în copilărie să îl ucidă pe dictatorul nazist. În controversatul lungmetraj, inspirat dintr-o întîmplare reală, care prezintă încercarea nereuşită a unor soldaţi germani de a îl asasina pe Hitler, Tom Cruise interpretează rolul colonelului Claus von Stauffenber, care plasează o servietă-capcană sub biroul lui Hitler din cartierul general al naziştilor. Un birou din lemn masiv i-a salvat viaţa lui Hitler, iar von Stauffenberg a fost executat împreună cu ceilalţi conspiratori. „Întotdeauna am vrut să îl ucid pe Hitler, îl urăsc”, a declarat Tom Cruise în timpul conferinţei de presă de la Seul, unde actorul se află pentru a promova acest film. „În copilărie, cînd învăţam la istorie şi citeam diferite documente, mă întrebam de ce nu a încercat cineva să îi reziste şi să îl oprească?”, a mărturisit actorul american. „Apoi am citit scenariul care mi s-a părut captivant”, a mai declarat Cruise.

Moştenirea lăsată de Calus von Stauffenberg ajută la alinarea sentimentului de vină pe care germanii îl resimt şi în prezent faţă de al Doilea Război Mondial şi de Holocaust. Cu toate acestea, germanii s-au opus eforturilor lui Tom Cruise de îl interpreta cît mai bine pe von Stauffenberg, din cauza legăturilor pe care actorul american le are cu scientologia, o mişcare înfiinţată în anii 1950 de scriitorul de science-fiction L. Ron Hubbard. Germania, care nu recunoaşte scientologia ca religie, ci o priveşte ca pe un cult, a îngreunat accesul producătorilor care doreau să filmeze în clădirea Bendlerblock, locul unde von Stauffenberg a fost executat. „Nu mai auzisem această poveste înainte... A fost o aventură extraordinară să mă aflu acolo şi să filmez în aceleaşi locuri în care s-a aflat şi von Stauffenberg. A fost o experienţă puternică pentru mine şi sper că acest lucru va fi simţit şi de spectatori”, a afirmat Tom Cruise.

Filmul „Valkyrie”, în regia lui Bryan Singer, a avut premiera în SUA pe 25 decembrie şi a infirmat pronosticurile scepticilor, ajungînd pe locul al patrulea în box office-ul nord-american, imediat după Crăciun. Filmul va avea premiera pe continentul asiatic pe 22 ianuarie la Seul, iar în România pe 30 ianuarie.