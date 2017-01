Tom Daley se iubeşte cu un bărbat

Britanicul Tom Daley, în vârstă de 19 ani, medaliat cu bronz la sărituri în apă, la Jocurile Olimpice de la Londra, a declarat că încă îi plac femeile, dar în prezent are o relaţie cu un bărbat şi este foarte fericit. ”În primăvara acestui an, viaţa mea s-a schimbat radical după ce am întâlnit pe cineva. Acea persoană mă face foarte fericit, mă face să mă simt în siguranţă şi totul este minunat. Acea persoană este un bărbat”, a spus Daley într-o înregistrare video postată pe YouTube.

Tom Daley, prezentator al unui show televizat în Anglia, desemnat recent cel mai sexy bărbat din lume de către o revistă, a precizat că, deşi se gândea că ar putea ajunge într-o astfel de situaţie, totuşi a fost puţin surprins. ”Toată lumea mea s-a schimbat. Bineînţeles, încă îmi plac fetele, dar acum am o relaţie cu un bărbat şi sunt foarte fericit”, a adăugat sportivul. Daley a mai spus că familia sa l-a susţinut totdeauna în dorinţele sale: ”Tatăl meu, care a murit în 2011, îmi spunea mereu: ”Atât timp cât eşti fericit, sunt şi eu fericit”. Şi mama m-a susţinut mereu. Toţi prietenii mei şi toată familia mă susţin. Sper că şi voi veţi face la fel. Încă vreau să câştig o medalie de aur la Rio, în 2016, pentru Marea Britanie. Sunt foarte motivat”.