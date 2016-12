Tom Hanks l-a ajutat pe Matthew McConaughey să slăbească peste 22 de kilograme pentru a juca rolul unui bolnav de SIDA în cel mai recent film al său, ”Dallas Buyers Club”. ”L-am sunat pe Tom şi am avut o conversaţie grozavă despre ce a învăţat el privind pierderea în greutate, după ce a jucat în ”Philadelphia” şi ”Naufragiatul / Cast Away”, pe urmă am consultat un nutriţionist pentru a găsi cea mai bună metodă ca să slăbesc”, spune Matthew McConaughey. Actorul american, care înainte de începerea filmărilor avea 83 de kilograme, a fost hotărât să şocheze cu pierderea sa drastică în greutate. ”Când mergeam la plimbare, oamenii mă întrebau dacă mă simt bine. M-am întâlnit cu nişte prieteni, iar ei nu m-au întrebat dacă mă simt bine, ci au exclamat: ”Dumnezeule, ai nevoie de ajutor”. Atunci mi-am spus că am slăbit atât cât trebuie”, a precizat actorul în vârstă de 43 de ani.

Matthew McConaughey, care are trei copii cu modelul Camila Alves, nu îşi face griji în legătură cu faptul că slăbirea îi va afecta sănătatea pe termen lung şi susţine că organismul este în stare de mult mai multe lucruri decât oamenii îşi pot închipui. Filmul ”Dallas Buyers Club”, regizat de Jean-Marc Vallée, prezintă povestea lui Ron Woodroof, un electrician texan care se luptă cu instituţiile medicale şi cu companiile farmaceutice după ce este diagnosticat cu virusul HIV, în 1986. Filmul va fi lansat pe marile ecrane nord-americane pe 1 noiembrie. Matthew McConaughey a devenit cunoscut în 1993, după rolul din comedia ”Marea ameţeală / Dazed and Confused”, construindu-şi ulterior o carieră strălucitoare la Hollywood, cu filmele ”Eu cu cine mă mărit? / The Wedding Planner”, ”Cum să scapi de un tip în 10 zile / How To Lose A Guy In 10 Days”, ”Sahara” şi ”Aurul nebunilor / Fool's Gold”. Actorul american a putut fi văzut în 2009 pe marile ecrane în comedia romantică ”Fantomele fostelor iubite / Ghost of Girlfriends Past” şi a jucat rolul principal în drama ”The Lincoln Lawyer”, care a avut premiera în 2011.