Tom Hanks, recompensat pentru întreaga carieră

Considerat unul dintre cei mai populari actori din toate timpurile, Tom Hanks va fi onorat pentru întreaga carieră, în cadrul celei de-a 36-a ediţii a galei anuale de film de la Lincoln Center for the Performing Arts din New York. Actorului în vîrstă de 52 de ani i se recunosc ”talentul, prezenţa şi versatilitatea, care au stabilit standarde foarte înalte pentru colegii săi actori”. Tom Hanks este deţinătorul a două premii Oscar pentru cel mai bun actor, cîştigate consecutiv, în 1993 şi 1994, pentru rolurile din “Philadelphia”, respectiv “Forrest Gump”. Anul trecut, Lincoln Center for the Performing Arts a recompensat-o pentru întreaga carieră pe actriţa Meryl Streep. Lincoln Center for the Performing Arts reuneşte 12 organizaţii culturale, printre care se numără Metropolitan Opera, New York City Ballet sau New York Philharmonic Orchestra.