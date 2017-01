Tom Hanks va fi premiat la gala Film Society

Actorul american va fi premiat la cea de-a 36-a gală Film Society of Lincoln Center, care se va desfăşura pe 27 aprilie, la Alice Tully Hall din New York. Tom Hanks va primi distincţia specială a galei în prezenţa altor colegi de breaslă - actriţele Sally Field şi Julia Roberts, regizorii Mike Nichols şi Ron Howard. Distincţiile Film Society of Lincoln Center se decernează, începînd din 1972, personalităţilor din cinematografia americană şi internaţională, dar şi noilor talente din rîndul regizorilor, actorilor şi scenariştilor. Pe lista celor premiaţi de-a lungul vremii se află, printre alţii, Charlie Chaplin, Laurence Olivier, Federico Fellini, Elizabeth Taylor şi Martin Scorsese. Ultima distincţie i-a revenit actriţei Meryl Streep.

Tom Hanks, în vîrstă de 52 de ani, are în palmares două premii Oscar, pentru rolurile principale din ”Philadelphia” (1993) şi ”Forrest Gump” (1994).