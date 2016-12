Tom Jones ar putea concerta în România

Celebrul Tom Jones ar putea susţine un concert în România, în perioada următoare. Conform unor zvonuri, artistul şi-ar putea face apariţia pe data de 17 septembrie, cel mai probabil în Capitală. Ipoteza este foarte posibilă, având în vedere că interpretul are programat, pe 18 septembrie, un eveniment în Sofia, urmat de recitaluri în Croaţia, Cehia şi Ungaria.

Artistul galez, născut în 1940, a devenit unul dintre cei mai apreciaţi cântăreţi ai tuturor timpurilor datorită vocii sale inconfundabile şi a prestaţiilor sale pline de culoare din show-urile live. Deşi primul single lansat de Tom Jones, „Chills and Fever”, din 1964, nu ajunge în topuri, anul 1965 este încununat de succes pentru muzician, „It\'s Not Unusual”, piesă iniţial refuzată de radiourile din Marea Britanie, ajungând pe primul loc în UK Charts şi în Top 10 în S.U.A.

În cadrul unei fastuoase ceremonii, care a avut loc pe 29 martie 2006, la Palatul Buckingham, în Londra, Tom Jones este decorat de către Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii pentru serviciile aduse coroanei britanice prin muzică. Distincţia vine ca o recunoaştere a întregii cariere a neobositului cântăreaţ.

Albumul lansat în 2009 de artist, „24 Hours”, s-a dovedit unul de succes, sound-ul retro preluat de acesta de la regretata Amy Winehouse mulând-se perfect pe vocea şi personalitatea cântăreţului. Acesta conţine piesa „Sugar Daddy”, marcată de colaborarea cu Bono şi The Edge, dar şi coveruri ale unor hituri aparţinând lui Bruce Springsteen - „The Hitter and Tommy James” şi The Shondells - „I\'m Alive”.