Tom Jones, inspirat de Elvis Presley

Cântăreţul britanic Tom Jones spune că regele muzicii rock\'n\'roll, Elvis Presley, a fost muzicianul cu cea mai mare influenţă asupra ultimului său album de studio, lansat anul acesta. Intitulat ”Praise and Blame”, discul este al 39-lea din cariera lui Jones şi primul pe care legendarul artist cântă gospel. ”De ce gospel? Pentru că eu şi Elvis am stat de vorbă o noapte întreagă despre muzică, iar el a fost surprins să vadă că ştiu cântece gospel. M-a întrebat de ce nu imprim un album cu aceste cântece, iar eu i-am răspuns că o voi face şi iată că am făcut-o”, a povestit Tom Jones despre influenţa avută de Elvis Presley, care a cântat şi el, într-o perioadă a carierei, piese gospel. În vârstă de 70 de ani, Tom Jones a vândut în carieră peste 100 de milioane de discuri.