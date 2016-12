Tom Jones, onorat pentru întreaga carieră

Cîntăreţul galez Tom Jones va fi invitatul de onoare al celei de-a 40-a gale anuale Songwriters Hall of Fame, care va avea loc în iunie, unde va primi un premiu special pentru întreaga carieră. Veteranul galez va primi premiul Howie Richmond Hitmaker în timpul acestei gale, ce va avea loc la New York, pe 18 iunie. Organizatorii galei Hall of Fame consideră că alegerea lui Tom Jones s-a datorat succesului său de-a lungul celor cinci decenii de carieră, ”excepţionalei longevităţi, realizărilor şi talentului lui artistic”.

Printre laureaţii acestui premiu din anii precedenţi se numără simbolul casei Motown, Diana Ross, diva R&B Whitney Houston şi legenda muzicii latino Gloria Estefan. Printre artiştii care vor fi incluşi anul acesta în Songwriter Hall of Fame se numără Jon Bon Jovi şi Richie Sambora. Tom Jones a revenit în 2008 cu un nou album de studio, primul din ultimii 15 ani, intitulat ”24 Hours”. De la lansarea albumului ”It\'s Not Unusual”, în 1965, Sir Tom a vîndut în întreaga lume mai bine de 100 de milioane de albume.