Tom Jones revine în România

Celebrul artist galez Tom Jones revine, pe 1 noiembrie, la Sala Palatului din Bucureşti, în concertul „Spirit in the Room“, potrivit organizatorilor de la D&D East Entertainment. Acesta a pregătit publicului român un show din care nu vor lipsi hiturile „Delilah“, „Mama Told Me Not To Come“, „What's New Pussycat“, „It's Not Unusual“, „Thunderball“, „She's a lady“, „Tower of Song“, alături de noile piese de pe albumul pe care îl promovează în cadrul concertului.

Biletele, cu preţuri cuprinse între 200 şi 790 lei, pot fi cumpărate din reţeaua Eventim şi online, de pe eventim.ro.

Thomas John Woodward, cunoscut ca Tom Jones, a devenit popular cântând aproape orice fel de muzică, de la pop, rock, R&B sau country la dance, soul şi gospel, discurile sale înregistrând vânzări de peste 100 de milioane de exemplare. În Marea Britanie, Tom Jones a avut 36 de hituri în Top 40 şi 19 în Statele Unite.