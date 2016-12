Tom Petty, uşurat de chitare

Cinci chitare aparţinând lui Tom Petty şi trupei sale The Heartbreakers au fost furate dintr-un studio din Los Angeles, California, unde formaţia repeta pentru un turneu. O anchetă a fost deschisă în acest caz. Pe site-ul său oficial, trupa oferă o recompensă de 7.500 de dolari pentru informaţii privind preţioasele instrumente. Printre chitare se numără un model Rickenbacker din anul 1967, dar şi un Gibson SGTVJunior aparţinându-i lui Tom Petty, chitara Dusenberg a lui Mike Campbell, chitara Fender Broadcaster a lui Ron Blair şi un exemplar din 1967 Epiphone Sheridan, al lui Scott Thurston.

În vârstă de 61 de ani, Tomas Earl ”Tom” Petty este cântăreţ, compozitor şi instrumentist. Este solistul formaţiei Tom Petty and the Heartbreakers, alături de care a lansat numeroase hituri precum ”American Girl”, ”Don\'t Do Me Like That”, ”Breakdown”. De-a lungul carierei, Tom Petty şi colaboratorii săi au vândut peste 60 de milioane de albume. Noul turneu al formaţiei debutează pe data de 18 aprilie, în oraşul american Broomfield din statul Colorado şi va ajunge şi în Europa, în oraşe precum Londra, Koln sau Paris.