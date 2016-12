Tom Waits va lansa prima sa carte de poezii

Muzicianul american Tom Waits îşi va face debutul ca poet cu un volum care va fi ilustrat cu fotografii realizate de Michael O\'Brien, fotoreporter cu 30 de ani de experienţă şi multe premii în palmares. Volumul este intitulat ”Hard Ground”, iar fotografiile din el au o temă pesimistă: viaţa oamenilor fără adăpost. O\'Brien a colaborat cu Waits şi la discul ”Glitter and Doom Live”, pentru care a realizat fotografia de pe copertă. Prima carte de poezii a lui Waits va apărea pe piaţă în martie 2011.

În vârstă de 60 de ani, Tom Waits se numără printre cei mai apreciaţi muzicieni ai ultimilor ani, inconfundabil datorită timbrului său vocal unic şi stilului ce poate fi definit ca un amestec inspirat de jazz, blues şi rock. A avut şi roluri secundare în filme (”Down by Law”, ”Bram Stoker\'s Dracula”) iar în 1983 a fost nominalizat la Oscar pentru coloana sonoră a peliculei ”One from the Heart”.