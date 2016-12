Toma Enache pregătește al doilea lungmetraj

După succesul primului său lungmetraj, „Nu sunt faimos, dar sunt aromân”, atât în țară, cât și internațional, regizorul constănțean Toma Enache anunță că pregătește un al doilea film. Astfel, regizorul originar din localitatea Mihail Kogălniceanu a făcut cunoscut că scenariul filmului este aproape gata. „Subiectul este unul tulburător”, dezvăluie, deocamdată, Toma Enache despre noul său film.

Dacă partea creativă, alegerea subiectului, scenariul și găsirea distribuției sunt aspecte deja clarificate, urmează și partea cea mai grea, asigurarea finanțării. „Am început să lucrăm la partea cea mai grea: strângerea fondurilor. Sperăm să adunăm în jurul filmului sponsori, donatori, parteneri. Dorim ca filmul să fie o coproducție și să atragem fonduri din Macedonia, Albania, Franța, SUA, pentru a strânge în acest mod o partea cea mai importantă de finanțare”, a precizat Toma Enache. De asemenea, filmul va participa și la concursul național de proiect al Consiliului Național al Cinematografiei.

DONAȚII ȘI SPONSORIZĂRI PENTRU FINANȚARE Vestea bună este că primii pași concreți pentru asigurarea finanțării au fost deja făcuți. Astfel, cei care doresc să sprijine proiectul o pot face prin donații și sponsorizări.

Primul film al regizorului Toma Enache a fost interpretat în aromână, o premieră mondială, și a avut până acum circa 17.000 de spectatori în România, dar și în țări precum Statele Unite ale Americii, Franța, Italia, Germania, Albania, Macedonia etc.

„Nu sunt faimos, dar sunt aromân” a participat la numeroase festivaluri interne și internaționale și a obținut premii importante: Best Balkan Spirit, la Balkan Film and Food Festival, Pogradec, Albania, 2014, Premio „Unica”, la Babel Film Festival din Sardinia, Italia, 2013, pentru cea mai bună reprezentare a unei minorități lingvistice într-un film. Aceeași peliculă a fost distinsă cu Premiul pentru debut în regie de film - Clacheta de aur - acordat lui Toma Enache de Uniunea Autorilor și Realizatorilor de Film din România, în 2013, precum și cu Premiul pentru originalitate în promovarea identității culturale la Festivalul International de Film Etnografic „FIFE Zlatna 2014”. De asemeena, ziua când filmul a rulat la New York a fost declarată de primarul Bill de Blasio „Ziua prezervării culturii vlahe / armânești în orașul New York”.