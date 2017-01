Toma şi Stănescu ratează barajul la CM

Doi dintre jucătorii de bază ai naţionalei masculine de handbal a României şi ai campioanei HCM Constanţa, Laurenţiu Toma şi Ionuţ Rudi Stănescu, vor rata dubla cu Rusia, din barajul pentru calificarea la Campionatul Mondial din 2011, din cauza accidentărilor. Extrema dreaptă a formaţiei constănţene a suferit o ruptură musculară deasupra genunchiului stâng şi va sta cel puţin încă zece zile pe tuşă. „Îmi pare rău, dar nu voi juca împotriva Rusiei. Cred că m-am accidentat la meciul cu Steaua, din finala Cupei României, dar abia când am efectuat vizita medicală la echipa naţională am descoperit această ruptură. Tocmai de aceea selecţionerul Vasile Stângă nu m-a reţinut în cantonamentul de la Izvorani şi m-a trimis acasă. Fac fizioterapie şi tratament cu laser, dar nu există nicio şansă să fiu recuperat atât de rapid. Chiar dacă scap de accidentare, nu mai am timp să recuperez această pauză forţată. Îmi pare rău că nu-mi pot ajuta colegii, dar vor mai veni şi alte calificări. Cred că băieţii au şanse să treacă de Rusia, dar depinde de forma în care se vor prezenta cele două echipe la ora meciului. Dacă vom câştiga la Bucureşti, putem spera în continuare”, a declarat Toma. În absenţa sa, banderola de căpitan al tricolorilor va fi preluată, cel mai probabil, de pivotul de la Steaua Bucureşti, Marius Novanc. Nici Stănescu nu va intra pe teren în disputa cu ruşii, portarul campioanei acuzând dureri puternice la spate. „Sunt aceleaşi dureri pe care le-am avut în urmă cu doi ani şi am început din nou tratamentul la Bucureşti. Din fericire, nu este atât de grav şi sper ca procedurile să dea rezultate bune, ca şi data trecută. Ca să mă recuperez în totalitate, tratamentul va dura cel puţin o lună, urmat de o pauză de la antrenamente de două săptămâni. Aş fi putut forţa totuşi să intru în returul cu ruşii, dar riscam să mă aleg cu o accidentare şi mai gravă sau să recidiveze durerile peste câteva luni, când aveam meciuri importante cu HCM în campionat şi în Liga Campionilor. Regret că nu voi putea juca, dar sper ca băieţii să obţină calificarea la turneul final. La prima vedere, Rusia pare accesibilă, mai ales că am învins-o la Mondiale, în urmă cu un an. Dacă ne uităm însă la rezultatele înregistrate de Chekhovskie Medvedi în Liga Campionilor în acest sezon ne dăm seama că va fi dificil. Partea rea este că vom juca returul în deplasare. Dacă vom învinge la Bucureşti la cel puţin patru goluri, putem avea speranţe la calificare”, a spus Stănescu. Fără cei doi handbalişti, campioana HCM Constanţa va fi reprezentată la dubla cu Rusia de cinci jucători: Mihai Popescu, Alexandru Csepreghi, Alexandru Sabou, Daniel Mureşan şi Marius Sadoveac. Partida tur va avea loc duminică, de la ora 19.00, în Sala Polivalentă din Bucureşti, în timp ce manşa secundă se va disputa pe 19 iunie, de la ora 16.00, la Moscova.