Tomas Ryde rămâne la naționala României până la finalul anului

Selecționerul echipei naționale de handbal feminin a României, suedezul Tomas Ryde, și-a prelungit contractul cu Federația Română de Handbal până la finalul acestui an, a anunțat joi, într-o conferință de presă, președintele Federației Române de Handbal, Alexandru Dedu. „Am semnat prelungirea contractului cu domnul Tomas Ryde, un lucru foarte important pentru Federația Română de Handbal. Contractul era până la finalul Jocurilor Olimpice. Acum este valabil până la finalul anului, cu posibilitate de prelungire până în 31 decembrie 2017”, a spus Dedu. „Sunt fericit că vom continua împreună. Am obținut multe rezultate, dar am și învățat multe. Vreau să continuăm acest drum început în urmă cu un an”, a afirmat Ryde.

În cadrul aceleiași conferințe de presă, Federația Română de Handbal a anunțat lansarea magazinului online prin intermediul căruia suporterii vor putea achiziționa diverse produse cu însemnele echipelor naționale. „Lumea a început să vorbească foarte mult despre handbal, iar fanii doresc produse pentru a se identifica cu rezultatele noastre. Așa că acum dăm drumul la un magazin online cu produse cu însemnele noastre, iar în curând aici vom comercializa și echipamente originale sau replici”, a explicat Dedu.

