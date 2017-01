„Tomis Challenge Cup” se pregătește de debut

Centrul de Copii și Juniori al grupării-fanion a fotbalului constănțean, FC Farul Constanța, țintește să redevină, treptat, unul dintre cele mai puternice din țară, care să ofere jucători atât formației de seniori, cât și altor echipe din primul eșalon. Noul manager al ACSSF Farul Constanța, Bogdan Chiriță, alături de Lucian Marinof, directorul Centrului de Copii și Juniori al ACSSF Farul, își propun să atragă cât mai mulți copii spre fotbal, pentru ca baza de selecție să fie una cât mai importantă. Din acest considerent s-a născut și “Tomis Challenge Cup”, o competiție organizată în memoria fostului jucător Sevastian “Bebe” Iovănescu. Aflată la prima ediție, competiția se va desfășura în perioada 21-24 august, la patru categorii de vârstă: 2003, 2004, 2005 și 2006.

„Este o premieră pentru Constanța și Consiliul Județean să organizeze o astfel de competiție. Sevastian Iovănescu este o fostă glorie a Farului și ni s-a părut oportun ca acest turneu să aibă loc în memoria lui. A ajutat la dezvoltarea fotbalului constănțean, iar conceptul nostru este de a construi, lucru cu care sunt sigur că ar fi fost de acord”, a precizat Bogdan Chiriță la conferința de presă desfășurată ieri, la sediul FC Farul, și la care au mai participat antrenorii Lucian Marinof și Doru Carali, precum și Lucian Chirilov, travel manager la Laguna Tour.

Fost selecționer al naționalei Under 15 a României, cu o vechime de douăzeci de ani la nivelul formațiilor de copii și juniori, campion cu juniorii C ai Academiei Hagi în 2010, Lucian Marinof speră ca grupele de copii și juniori de la Farul să retrăiască bucuriile generației 1989, campioană națională în 2008 la juniori A. „Sunt antrenor la copii și juniori din 1994 și în ultimul an am avut surpriza neplăcută ca la selecție să vină cel mult cincizeci de copii, în condițiile în care la formarea grupei 1989 au participat la selecție 1.200 de copii!!! Vrem să găsim copii și să-i aducem spre fotbalul de performanță, pentru că potențial există. Există un progres de la venirea noului manager Bogdan Chiriță, pentru că anul trecut existau doar o sută de copii la centru, iar în prezent se pregătesc peste trei sute de copii. Vrem ca centrul să redevină ce a fost înainte, iar beneficiarul să fie echipa de seniori”, a declarat Marinof.

Partidele din cadrul turneului se vor disputa vineri, sâmbătă și duminică, pe terenurile din cadrul Complexului Sportiv „FC Farul”. Iată și formațiile înscrise - Grupa 2003: CSM Focșani, Școala de Fotbal “Marius Lăcătuș” București, Săgeata Năvodari, AFC Comprest București și ACSSF 2010 Farul Constanța; Grupa 2004: Sporting Năvodari, FC Voluntari I și II, AFC Comprest București și ACSSF 2010 Farul Constanța; Grupa 2005: Sporting Năvodari, Junior Galați, CSM Focșani, FC Farul Constanța și ACSSF 2010 Farul Constanța; Grupa 2006: ACS Performer Constanța I și II, FC Farul Constanța, Luceafărul Brăila și ACSSF Farul 2010 Constanța. Deschiderea oficială a turneului este programată joi seară, la ora 19.00.