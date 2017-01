„Tomitana”: locul II la Festivalul Naţional de Teatru Şcolar de la Lugoj

Concursurile şcolare de teatru au început să cîştige teren pe piaţa culturală românească. Trupele constănţene de teatru sînt foarte implicate în mecanismul competiţional şi, adesea, se întorc acasă cu premii. Acesta este şi itinerarul pe care l-a urmat trupa constănţeană de teatru „Tomitana” - ce funcţionează sub egida Palatului Copiilor - ai cărei componenţi sînt elevii Colegiului Naţional „Mihai Eminescu”. În perioada 23 - 27 mai, trupa „Tomitana” s-a calificat la ediţia a XI-a a Festivalului Naţional de Teatru Şcolar „G.A. Petculescu”, care a avut loc la Lugoj. Elevii constănţeni s-au prezentat pe scena lugojană cu spectacolul „Casa Bernardei Alba” de Federico Garcia Lorca, în regia prof. Roxana Mitan şi au cîştigat Premiul al II-lea pentru “Cel mai bun spectacol” şi Premiul pentru cea mai bună scenografie/costume - singurul premiu de acest gen oferit în cadrul acestei ediţii - de spectacol. Ana-Maria Bălăceanu, elevă a CNME a fost nominalizată la Premiul pentru rol secundar feminin pentru rolul Magdalenei. Din distribuţie mai fac parte Elena Manole, Ramona Coman, Flavia Călin, Alexandra Mihalache, Oana Plotoagă şi Andreea Smoc. „Este din ce în ce mai greu să ajungi la un festival naţional. Dar noi am ajuns anul acesta şi am petrecut cinci zile minunate în sufletul artei”, a declarat prof.coordonator Roxana Mitan. Elevele au declarat şi ele că vor participa în continuare şi alte ediţii festive ale concursurilor de teatru şi că acesta este un prilej deosebit pentru ele, ca şi actriţe amatoare, să experimeteze life disciplina, pedagogia şi extraordinara încărcătură emoţională a scenei. Pentru cele mai multe dintre ele, acest hobby transformat în obiect de competiţie se va termina odată cu clasa a XII-a, cînd se vor îndrepta spre domenii mai realiste. Pînă atunci însă, în urma rezultatelor obţinute, trupa „Tomitana” va fi prezentă, în perioada 18 - 23 iunie, în Tabara Naţională TEATRU-FEST Băişoara, Cluj-Napoca. Aici va avea loc cea de-a doua ediţie a Festivalului Internaţional de Teatru TEATRU-FEST 2007.