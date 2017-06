Tomitanii Constanța a ratat dramatic titlul național la rugby U-20!

Partida Tomitanii Constanța - Timișoara Saracens U-20, jucată în devans vineri, pe stadionul „Mihail Naca” din Constanța, și contând pentru etapa a 5-a a Campionatului Național de rugby rezervat jucătorilor sub 20 de ani, a avut un final interzis cardiacilor. Formația gazdă a condus pe toată durata întâlnirii, dar s-a văzut ajunsă din urmă și chiar întrecută de echipa bănățeană, care a marcat un eseu transformat la ultima fază a meciului și a câștigat cu scorul de 32-28 (13-21)! În urma succesului de pe litoral, timișorenii și-au asigurat primul loc în clasamentul final și titlul național la rugby U-20. Timișoara Saracens U-20 a acumulat 13 puncte, iar Tomitanii Constanța a rămas cu 7 puncte, ambele echipe mai având de disputat un singur meci în acest campionat. De remarcat că, în cazul unui succes constănțean cu 28-25, atât cât era scorul la intrarea în prelungiri, Tomitanii și Timișoara ar fi ajuns la cota 10 puncte în clasament, iar titlul național se decidea în funcție de rezultatul ultimului meci, ambele mai având de jucat cu Dinamo București U-20. La egalitate de puncte, avantajată era Tomitanii, pentru că pierduse la Timișoara cu 13-15!

Jucătorii antrenați de Cristian Cojocaru au început excelent partida, iar Părălește a marcat un prim eseu încă din secunda 52, după o cursă spectaculoasă de peste 50 de metri! Lolea a transformat și Tomitanii conducea cu 7-0 după doar două minute! La pauză a fost 21-13 pentru gazde, care au mai punctat prin Părălește și Mihalache, eseuri transformate de Lolea (min. 10 și 29). Oaspeții au marcat prin Haidău, Sîrbu (câte un eseu fiecare, min. 18 și 24) și Iștoc (lovitură de pedeapsă, min. 5).

Start-șoc și în repriza secundă, însă oaspeții sunt cei care au reușit un eseu spectaculos, prin Iștoc, transformat de Șarpe (min. 42). Eseul lui Chiru din minutul 57, după o fază senzațională creată de Mihalache, și transformarea lui Lolea le-au readus pe gazde la opt puncte în față (28-20), dar Timișoara a replicat prin eseul lui Brăniscan, apropiindu-se la numai trei lungimi în minutul 64. Oaspeții au dominat jocul pe înaintare, fiind superiori la capitolul grămezi ordonate și repuneri de la margine, constănțenii fiind mai buni la jocul pe treisferturi, având jucători mai rapizi și mai abili în mânuirea balonului. În ciuda faptului că a jucat fără Iuga din minutul 47 (a primit cartonașul roșu pentru o brutalitate), Timișoara Saracens U-20 a fost mai bună din punct de vedere fizic și a presat continuu pe final de meci, reușind punctele victoriei în prelungiri (eseu Neculau, transformat de Iștoc).

„A fost un meci de infarct, pot să spun, pentru că am condus timp de 80 de minute și la ultima fază am piredut. Nu ar fi prea multe de spus după această partidă. Îi felicit pe băieții noștri pentru jocul prestat și este păcat că au fost învinși, era un moment frumos pentru ei și pentru clubul nostru, ne-am fi apropiat de titlul național la U-20. Asta este, mergem mai departe, vom munci mai mult și promitem că vom face ca rugbyul din Constanța să crească. Nu cred că adversarii ne-au fost superiori. A contat foarte mult șansa, hazardul, chiar nu îmi dau seama ce s-a întâmplat pe final. Și în meciul tur, de la Timișoara, am condus jocul de la un capăt la altul, dar am pierdut la două puncte diferență. Acum a fost la fel, am condus până aproape de final și am fost învinși în prelungiri. Poate că a contat și faptul că jucătorii noștri sunt necopți, au avut și emoții pentru că au jucat acasă, în fața propriilor spectatori, a fost și presiunea faptului că ar fi făcut un pas mare spre titlu”, a declarat Răzvan Bota, manager sportiv la CS Tomitanii Constanța.

Au evoluat pentru Tomitanii (antrenor Cristian Cojocaru): Portariu, Țală, Băbănău - Sali, Tăbuș - Alexe, T. Andrei, Chiru - Mihalache, Lolea - Părălește, Oțelea, Cucoș, Badea - Burlacu (au mai jucat: D. Rusu, Vătafu).

