Tomitanii Constanţa domină Campionatul Regional de mini-rugby

Echipele de minirugby de la CS Tomitanii Constanţa se dovedesc invincibile la grupele de copii under 12 şi under 14, câştigând, pentru a doua oară consecutiv, cu maximum de victorii, etapa desfăşurată în cadrul Campionatului Regional. Sâmbătă, pe terenul de rugby al formaţiei CS Năvodari au avut loc meciurile celui de-al patrulea turneu de mini-rugby la under 12 şi under 14, competiţie organizată de Asociaţia Judeţeană de Rugby. La ambele categorii au participat câte cinci echipe, înregistrându-se rezultatele - under 12: RC Litoral Mangalia - CS Tomitanii Constanţa 5-20, CS Năvodari - CS Mihail Kogălniceanu I 5-15, Litoral Mangalia - Mihail Kogălniceanu I 30-15, Mihail Kogălniceanu II - Tomitanii 10-15, Mihail Kogălniceanu I - Mihail Kogălniceanu II 35-15, Litoral Mangalia - Năvodari 20-35, Năvodari - Mihail Kogălniceanu II 20-25, Tomitanii - Mihail Kogălniceanu I 25-20, Năvodari - Tomitanii 15-25, Litoral Mangalia - Mihail Kogălniceanu II 10-15. Clasament: 1. Tomitanii, 2. Mihail Kogălniceanu I, 3. Mihai Kogălniceanu II, 4. Litoral Mangalia, 5. Năvodari; under 14: Litoral Mangalia - Mihail Kogălniceanu 30-15, Tomitanii - CSO Ovidiu 40-25, Ovidiu - Litoral Mangalia 5-40, Năvodari - Tomitanii 15-25, Litoral Mangalia - Năvodari 50-25, Mihail Kogălniceanu - Ovidiu 50-5, Năvodari - Mihail Kogălniceanu 10-35, Tomitanii - Litoral Mangalia 50-5, Mihail Kogălniceanu - Tomitanii 5-50, Ovidiu - Năvodari 15-45. Clasament: 1. Tomitanii, 2. Litoral Mangalia, 3. Mihail Kogălniceanu, 4.Năvodari, 5. Ovidiu. La terminarea turneului, DJST Constanţa a premiat copiii cu dulciuri.

În Campionatul Regional de rugby, dar la under 16, s-au disptuat două meciuri: CS Năvodari - LPS “Nicolae Rotaru“ Constanţa 0-27 şi CS Cleopatra - Tomitanii Constanţa 18-20.