Tomitanii Constanța, învinsă de Dinamo II la un singur punct diferență!

Tomitanii Constanța a ocupat locul 3 în sezonul regulat al Diviziei A, eșalonul al treilea din rugbyul românesc la nivel de seniori, și a ratat ocazia de a juca pe teren propriu semifinala cu Dinamo II București. Cele două formații s-au întâlnit duminică, pe stadionul „Florea Dumitrache” din Capitală, în ultima etapă din sezonul regulat, într-un meci în care ambele au utilizat doar jucători sub 20 de ani, pentru că disputa a contat și pentru etapa a 4-a din Divizia Națională de juniori U-20. Gazdele s-au impus la limită, scor 32-31 (10-14), și au depășit formația constănțeană în Divizia A. Cele două echipe vor fi adversare și în semifinala din 20 mai, programată tot la București.

„Nu sunt deloc mulțumit, nici de joc, nici de rezultat. Am fost sub ei la nivel de concentrare, dar și la posesie. Culmea este că la pauză am condus noi, am introdus câțiva jucători care în mod normal sunt titulari, dar am pierdut meciul! Am fost conduși cu 32-24, am marcat un eseu transformat și mai erau de jucat vreo două-trei minute. Am câștigat posesia, am declanșat atacul, dar am comis un înainte pe la 40 de metri de butul advers și totul s-a terminat”, a declarat Cristian Cojocaru, antrenorul Tomitanilor.

Punctele constănțenilor au fost reușite de Părălește, Mihalache, Cucoș, Alexe și Cr. Ștefan, câte un eseu fiecare, trei dintre ele fiind transformate de Lolea.

Au evoluat pentru Tomitanii: Băbănău, Țală, Galanton - Tăbuș, Isleam - D. Rusu, Alexe, T. Andrei - Mihalache, Lolea - Părălește, Necoară, Cucoș, Vătafu - Burlacu (au mai jucat: Cr. Ștefan, Sali, Chiru; rezerve neutilizate: Nedelea, Badea, Oțelea și Portariu, ultimii trei fiind accidentați).

Celălalt rezultat din etapa a 10-a: CSM Sibiu - RC Grivița București 5-54. Sportul Studențesc a stat. În ierarhia finală din sezonul regulat, pe primul loc s-a clasat RC Grivița București, cu 33 de puncte, urmată de Dinamo II București 28p, Tomitanii Constanța 26p, Sportul Studențesc 11p și CSM Sibiu 2p. Semifinalele în manșă unică, Grivița - Sportul și Dinamo II - Tomitanii, sunt programate la sfârșitul săptămânii viitoare.

