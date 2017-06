Tomitanii Constanța, învinsă la două puncte diferență în finala Diviziei A

Aflată la prima sa participare în campionatul Diviziei A, eșalonul al treilea din rugbyul românesc la nivel de seniori, Tomitanii Constanța a ratat pentru doar câteva puncte câștigarea competiției, cu o echipă alcătuită numai din juniori! Sâmbătă, pe terenul 2 de la stadionul „Arcul de Triumf” din București, Tomitanii a cedat cu scorul de 10-12 în finala mare, după ce a condus-o la pauză pe RC Grivița București cu 10-0, prin punctele marcate de Mihalache (eseu), Oțelea (transformare) și Burlacu (lovitură de pedeapsă).

„După ce am reușit o primă repriză foarte bună, Grivița a început repriza a doua cu câteva brutalități asupra jucătorilor noștri. Această manieră de joc i-a înmuiat puțin pe acești copii lipsiți de experiență, i-a timorat și adversarii au venit mai ușor peste noi. Părălește are fisură de piramidă nazală, lovit cu gheata de un jucător advers, în timp ce era întins la sol. Cel de la Grivița a spus că accidental, dar astea sunt povești, mai ales că Părălește este un copil destul de firav. Glodeanu a ajuns la stomatologie după ce a primit un pumn în figură. A trebuit să-i scoată o măsea, dar are și un dinte care se clatină. Cei de la Grivița au văzut doar un cartonaș galben pentru aceste brutalități care i-au frăgezit bine pe ai noștri. Poate că scorul ne era nouă favorabil dacă nu existau aceste intervenții foarte dure. La 12-10, când mai erau două-trei minute de jucat, Lolea a încercat să transforme o lovitură de pedeapsă de la peste 40 de metri, dar a ratat. Poate și pentru că era nerefăcut după accidentare, nu s-a antrenat circa o săptămână. Precizie a avut, dar n-a avut forță”, a declarat antrenorul Cristian Cojocaru.

Au evoluat pentru Tomitanii: Portariu, Țală, Băbănău - Isleam, T. Andrei - Ciorbac, Alexe, Chiru - Mihalache, Oțelea - Vătafu, Cucoș, Glodeanu, Părălește - Burlacu (au mai jucat: D. Rusu, Sali, Galanton, Badea, Lolea).

În finala mică a Diviziei A, programată înaintea finalei mari, Sportul Studențesc București a dispus de CSM Sibiu cu 55-10.

JUNIORII U-18 S-AU CALIFICAT LA TURNEUL FINAL

Duminică, echipa de juniori sub 18 ani a clubului Tomitanii Constanța a avut meci în ultima etapă a Campionatului Național U-18, Zona Muntenia. Pe stadionul „Mihail Naca” din Constanța, Tomitanii a învins-o pe RC Grivița București cu 27-0 și a obținut calificarea la turneul final, de pe locul 3 al clasamentului final. S-au mai calificat din Zona Muntenia CS Olimpia București și CT Dinicu Golescu București. Cele trei formații le vor întâlni la turneul final pe primele trei clasate din Zona Moldova (CSȘ Bârlad, Politehnica Unirea Iași și, foarte probabil, LPS Suceava) și primele două clasate din Zona Transilvania (CSM Baia Mare și CSȘ Gura Humorului sau CSȘ Viitorul Cluj).

Turneul final este programat în perioada 12-18 iunie, la București. „Sper să găsim resursele financiare necesare, pentru că ar trebui să stăm o săptămână la București și este destul de costisitor”, a declarat Cristian Cojocaru. Cele opt participante vor fi împărțite în două grupe a câte patru echipe, în care vor juca fiecare cu fiecare, luni, miercuri și vineri. Duminică vor avea loc finala și meciurile de clasament.

