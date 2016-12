Tomitanii Constanţa, locul 3 la turneul naţional de mini-rugby

Federaţia Română de Rugby a organizat la finele săptămânii trecute, pe stadionul “Arcul de Triumf”, o nouă ediţie a turneului naţional de mini-rugby pentru categoriile de vârstă under 10, under 12 şi under 14. La aceasta din urmă, CS Tomitanii Constanţa (antrenor Cristian Cojocaru) a reuşit să se claseze la final pe poziţia a 3-a, în timp ce o altă echipă constănţeană, RC Litoral Mangalia (antrenor Lavinia Lungu), a încheiat turneul pe locul 10 din 12 participante. Rezultate înregistrate de echipele constănţene: RC Litoral - Flamingo 0-25, Focşani - Tomitanii 0-35, Bîrlad - RC Litoral 5-35, Steaua - Tomitanii 15-15, RC Litoral - Steaua 0-30, Tomitanii - Flamingo 10-10, RC Litoral - Focşani 0-10, Bîrlad - Tomitanii 0-35, Tomitanii - RC Litoral 30-0. În partidele de clasament s-au consemnat rezultatele - locurile 9-10: Triumf - RC Litoral 5-0; locurile 3-4: CC Buftea - Tomitanii 5-30. Turneul a fost câştigat de CSO Pantelimon, 20-10 în finală cu Steaua. La categoria under 10 au participat şapte formaţii, competiţia fiind câştigată de CSS Bîrlad. RC Litoral a încheiat turneul pe locul 5, obţinând rezultatele: 15-10 cu Steaua, 10-30 cu CSS Bîrlad, 0-15 cu Şoimii Cîmpia Turzii, 0-5 cu CS Joiţa, 0-5 cu Arieşul. La under 12 au participat nouă formaţii, iar singura reprezentantă a Constanţei a fost RC Litoral, clasată pe ultimul loc la final: 5-5 cu Şcoala nr.1 Buftea, 0-25 cu Pantelimon, 5-30 cu Şoimii Cîmpia Turzii şi 0-5 cu RC Griviţa. Pe prima poziţie s-a situat CSM Bucureşti.