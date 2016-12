Tomitanii Constanţa şi LPS Constanţa au câştigat Cupa Litoral la rugby

Sâmbătă, pe terenul de rugby “Legmas“ din Năvodari, s-a desfăşurat a IV-a ediţie a Cupei Litoral la rugby în 7, competiţie rezervată echipelor de juniori under 14 şi under 16. La under 14, turneul a fost câştigat de Tomitanii Constanţa, antrenor Cristian Cojocaru, iar la under 16 s-a impus LPS “Nicolae Rotaru“, profesor Virgil Năstase. A fost o competiţie care s-a bucurat de participarea a peste 80 de sportivi legitimaţi, rezultând partide disputate şi, nu în ultimul rând, premii pe măsură oferite de organizatori: cupe, diplome, baloane de rugby, pizza şi suc, pliante. Următoarea competiţie de acest gen va avea loc în perioada 29-30 iulie, pe plaja Laguna din staţiunea Mamaia.

Rezultatele înregistrate la Cupa Litoral - under 14: Tomitanii Constanţa - Callatis Mangalia 45-0, CS Năvodari - Litoral Mangalia 38-0, Callatis - CS Năvodari 5-32, Tomitanii - Litoral 29-5, CS Năvodari - Tomitanii 0-36, Callatis - Litoral 29-15; under 16: LPS Constanţa - Callatis Mangalia 40-0, CS Năvodari - Callatis Mangalia 14-29, LPS Constanţa - CS Năvodari 43-0. Turneul a fost organizat de CS Năvodari cu sprijinul Primăriei şi Consiliului Local Năvodari, AJ Rugby, DJST şi FRR.