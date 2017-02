Tomitanii Constanța solicită majorete la meciurile de rugby!

Echipa de rugby Tomitanii Constanța a revenit pe 23 ianuarie la antrenamente, după pauza de iarnă. „Am reluat pregătirile la toate nivelurile de vârstă, iar primele antrenamente au avut loc în sala de atletism din Complexul „Badea Cîrțan“, din cauza vremii nefavorabile. Primele meciuri oficiale pentru sportivii clubului nostru sunt programate pe 26 februarie, când la Pașcani va avea loc un turneu de rugby în 10 la categoria sub 17 ani”, a declarat antrenorul Cristian Cojocaru.

Reamintim că echipa de juniori U-20 a Tomitanilor a fost lipsită în lunile ianuarie și februarie de mai mulți jucători, care au fost convocați în lotul lărgit al echipei naționale. „Stejăreii” se pregătesc pentru Campionatul European U-20, programat în perioada 25 martie - 4 aprilie, la București, turneu la care vor mai participa Spania, Portugalia, Rusia, Germania, Olanda, Belgia și Elveția. În vederea acestei competiții, pe care România și-a propus să o câștige, antrenorul Eugen Apjok și-a chemat jucătorii la două stagii de pregătire centralizate, programate la Izvorani (16-26 ianuarie) și la Constanța (1-15 februarie). Tomitanii i-a avut convocați pe Enghin Sali, Andrei Crețu, Adrian Țală, Alexandru Alexe, Andrei Chiru, Dragoș Burlacu, Mădălin Mihalache, Răzvan Lolea, Tiberiu Oțelea, Ștefan Cucoș și Adrian Părălește la Izvorani, respectiv pe Crețu, Țală, Alexe, Chiru, Burlacu, Mihalache, Lolea, Oțelea și Cucoș la Constanța. Lor li s-a adăugat un rugbyst crescut de Tomitanii, Mihai Lămboiu, care în vara anului trecut s-a transferat la Știința CSM Baia Mare.

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV „NICOLAE ROTARU“ CONSTANȚA FORMEAZĂ O ECHIPĂ DE MAJORETE!

O noutate interesantă a clubului constănțean este cea prin care vrea să puncteze și mai mult la capitolul imagine! Astfel, Cristian Cojocaru a propus conducerii Liceului cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru“ Constanța, alcătuită din Andrei Szemerjai (director) și Magda Martinescu (director adjunct), să-i ajute pe Tomitani cu o echipă de majorete, care să anime atmosfera la meciurile desfășurate pe teren propriu.

„Am discutat cu domnul Szemerjai despre acest subiect. Consider că o echipă de majorete ne-ar putea ajuta să atragem publicul spectator la arenele de sport, la meciurile pe care echipele clubului nostru le vor susține pe teren propriu. Domnului director i-a surâs ideea și sper că se va materializa. Cel mai probabil, primul nostru meci pe care îl vom organiza la Constanța va avea loc la începutul lunii aprilie, când sper că și vremea va ține cu noi”, a declarat Cojocaru.

„Avem deja colectivul și fetele s-au apucat de treabă, pentru că am fost invitați la un festival de dans, care va avea loc la fostul mall Maritimo, și aș vrea ca ele să facă o primă ieșire în public acolo. Sunt 15 eleve de clasa a IX-a și a X-a, iar cele de clasa a IX-a încă fac sport de performanță, respectiv arte marțiale și volei. E o formă de curaj să vrei să intri într-o asemenea trupă. Avem doar trei practicante de dans sportiv plus patru foste sau actuale gimnaste. Celelalte opt fac un sport care nu are legătură cu activitatea sportivă artistică”, a anunțat Magda Martinescu, profesor de dans sportiv și director adjunct la LPS, dar și instructor al trupei de majorete.

Demn de menționat este și faptul că, pe lângă Tomitanii, ar mai dori să aibă majorete în momentele de pauză ale meciurilor pe care le joacă la Constanța și echipa de baschet masculin BC Athletic Constanța!

