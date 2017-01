Tommy Mottola, dat în judecată

Producătorul muzical Tommy Mottola, fostul director executiv al casei Sony Music, a fost dat în judecată pentru că a primit un avans de 150.000 de dolari pentru a scrie o carte cu titlul ”Şcoala de business din Bronx”, pe care nu livrat-o editurii până în prezent, potrivit contactmusic.com. Directorii de la editura Hachette Book Group susţin că au semnat un contract cu fostul patron de la Sony Music Entertainment în 2011, în care se stipula că Mottola va scrie o carte cu titlul ”The Bronx School of Business”. Tommy Mottola urma să relateze în acest volum autobiografic experienţele din copilăria pe care mogulul din industria muzicală, în vârstă de 66 de ani, şi-a petrecut-o într-un cartier rău famat din New York, apoi ascensiunea în industria muzicală, începând cu anii în care era un mediocru cântăreţ de rap în Bronx, cântând sub numele de artist T.D. Valentine, şi povestea perioadei sale de glorie, când a condus casa Sony Music, descoperind, de-a lungul a peste 15 ani, numeroşi artişti de valoare care au devenit ulterior staruri internaţionale, precum Mariah Carey, Beyonce şi Shakira.

Potrivit documentelor din dosarul litigiului, înregistrat luni la instanţa federală din Manhattan, Mottola n-a reuşit să trimită manuscrisul final al cărţii până la 22 aprilie 2012, dată prevăzută în contract, deşi şefii companiei editoriale Hachette s-au oferit să extindă intervalul de timp până la data-limită de predare a cărţii, potrivit ”New York Post”. Conform declaraţiilor oficiale, editorii vor să-şi recupereze suma pe care Mottola a primit-o în avans. Tommy Mottola a fost nu doar producătorul din spatele multor artişti de valoare, ci şi mentorul acestora, fiind considerat un formator de talente. Printre... protejaţii săi faimoşi se numără John Mellencamp, Diana Ross şi Taylor Dayne în anii '80, Mariah Carey - care i-a fost şi soţie - în anii '90, Jessica Simpson, Jennifer Lopez, Marc Anthony şi Ricky Martin la începutul anilor 2000. În prezent, Tommy Mottola este proprietarul casei de discuri Casablanca Records, împreună cu Universal Music Group, şi este căsătorit cu artista mexicană Thalia.