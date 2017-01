Tomograful Spitalului Judeţean, din nou defect

Deşi conducerea Spitalului Judeţean Constanţa a cheltuit în aceastã varã peste 85.000 de euro pentru repararea computerului tomograf, aparatul s-a defectat, din nou, marţi dimineaţã. Drept pentru care, timp de douã zile, pacienţii care au ajuns în urgenţa unitãţii spitaliceşti au fost îndrumaţi sã-şi facã analizele la un alt tomograf, aflat într-o unitate medicalã privatã, din apropierea spitalului. Cu toate acestea, dr. Ioan Tofolean susţine cã toate costurile acestor analize au fost suportate din bugetul spitalului, iar bolnavii nu au fost nevoiţi sã scoatã niciun leu din buzunar. ªi asta, deşi o alternativã la care ar fi putut apela pacienţii ar fi fost efectuarea analizelor la aparatul de rezonanţã magneticã RMN. Dar cum programãrile la acest aparat se fac cu cîteva luni înainte, aceastã posibilitate a rãmas doar una ipoteticã. Avînd în vedere faptul cã în ultima perioadã, computerul tomograf se defeteazã din ce în ce mai des, dr. Ioan Tofolean spune cã a luat în calcul achiziţionarea a încã unui aparat de acest fel. “Defecţiunile apar din cauza suprasolicitãrii tomografului. Dacã ar fi douã computere tomograf, nu ne-am mai confrunta cu aceste probleme. Încã din aceastã varã, am început demersurile pentru a mai cumpãra un tomograf, am luat legãtura cu mai multe firme de aparaturã medicalã, dar mai dureazã”, a arãtat dr. Tofolean. Iar principala piedicã pe care o întîmpinã reprezentanţii unitãţii medicale nu sînt atît problemele de ordin legislativ, cît cele de ordin financiar, cãci preţul unui astfel de aparat variazã între 300 şi 500 de mii de euro. Ieri dupã amiazã, angajaţii service-ului cu care spitalul are contract pentru repararea tomografului au reuşit sã dea de cap defecţiunii: potrivit dr. Tofolean, cauza acesteia a fost un cablul rupt.