Tone de alimente expirate retrase de pe piețele din Constanța!

11:20:28 / 18 Martie 2015

sa fim solidari

Da, intradevar produsele care nu mai au "fata comerciala" datorita faptului ca sunt expirate sau nu sunt depozitate in conditii corespunzatoare se "toaleteaza" adica se sterg cu o solutie de otet si sare, capata luciu si mucegaiul moare datorita aciditatii. Nu trebuie sa ii invatam noi pe comercianti ce sa faca... stiu ei destul de bine!!!!! Apoi cum credeti ca au vile de ultima ora , vile la munte, masini fiecare membru al familiei, excursii fara numar, conturi grase, etc, etc. Sa intervina agentii de control cu toata seriozitatea si maturitatea necesara , astfel sa fie inlaturate in totalitate aceste mizerii, cat si m ulte altele. Bietul roman, cu portfeul mic si cam golut, alearga in disperare sa gaseasca ceva mai ieftin, iar afaceristii din magazine ne umplu de bube si boli incurabile, dupa ce ca in compozitie aceste produse contin otrava.Nici de amenzi nu ii mai doare, pentru ca scot banii pe ele tot din buzunarul nostru, prin marirea preturilor sau nereducerea celor care se apropie de expirare. Oameni buni, este foarte greu fara mancare dar nici nu trebuie lasati sa isi bata joc de noi!!!!! Ne-am luptat sute de ani cu cei care vroiau sa ne cotropeasca tara si nu suntem in stare sa taiem raul de la radacina? Eu cred ca se va face dreptate!!!! Asa sa fie si asa sa ne ajute Dzeu!