Tone de lapte praf zac de luni de zile în farmacia Autorităţii de Sănătate Publică

Hrana naturală este considerată de către medici cea mai potrivită alimentaţie pentru un nou-născut, dar există unii bebeluşi care fie nu pot fi alăptaţi de către mame, fie au fost abandonaţi. Pentru aceştia, medicii de familie prescriu lunar lapte praf, care ajunge în localităţi prin intermediul primăriilor, care trebuie să meargă la sediul Autorităţii de Sănătate Publică (ASP) pentru a lua cantitatea de lapte care le-a fost atribuită de către Ministerul Sănătăţii. Totuşi, în ultimele două luni, în farmacia ASP s-au adunat cinci tone de lapte praf. “Am constatat că 21 de primării nu au ridicat laptele praf pe lunile august şi septembrie. Unii dintre primari susţin că nu au unde să depoziteze cutiile, însă nici noi nu stăm prea bine cu spaţiul. Avem în farmacie cinci tone şi ne pregătim să primim alte trei tone de lapte praf, numai că nu avem loc pentru ele”, a declarat directorul adjunct al ASP Constanţa, dr. Tanţa Culeţu. Specialiştii ASP spun că este posibil ca unii dintre medicii de familie să uite intenţionat să raporteze numărul de copii care au nevoie de lapte praf.

Comuna Cumpăna figurează că nu ar fi luat laptele praf de două luni, însă asistentul social care se ocupă de această problemă susţine că medicii de familie au declarat că nu mai au nevoie de lapte. “Noi nu am avut astfel de probleme niciodată. Din luna septembrie, medicii de familie ne-au anunţat că nu mai au nevoie de lapte praf. Ne-a fost repartizată o cantitate care, conform actelor prezentate de către cadrele medicale, este mult prea mare pentru nevoile noastre”, a declarat Marcela Avram, din cadrul primăriei Cumpăna. Spre deosebire de această primărie, există altele în care s-a dovedit că primarii nu prea ştiu cînd şi în ce fel trebuie să intre în posesia laptelui. “Noi am luat laptele. Adică nu am fost anunţaţi să ne ducem să îl luăm. Dacă cei de la ASP nu e-au sunat, noi nu ne-am dus. Nu mai avem lapte. Cred că mîine vom trece pe la sediul ASP ca să aducem lapte praf”, a declarat primarul comunei Istria, Ioan Herdelean. Majoritatea primarilor aflaţi pe lista neagră a Autorităţii de Sănătate Publică au declarat că nu au ridicat laptele din cauza faptului că medicii de familie susţin că nu mai au în evidenţă bebeluşi care să aibă nevoie de lapte. “Într-adevăr, există mulţi medici care nu raportează numărul de copii care au nevoie de lapte praf. Este adevărat că raportarea este mai dificilă, fiind o procedură mai stufoasă, însă aceasta nu este o scuză. Nu trebuie să uităm că cei care au de suferit sînt nişte copii, care şi aşa au destule probleme”, a continuat dr. Culeţu. Pentru a fi siguri că medicii de familie nu se vor mai culca pe o ureche şi vor raporta corect numărul de copii care necesită lapte praf, specialiştii ASP au cerut ajutorul Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate. “Am întocmit o listă cu toţi medicii de familie la care existau astel de probleme. Astfel, acestora nu le-am mai decontat niciun serviciu pînă nu au rezolvat problema cu raportările”, a declarat directoul Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate, dr. Liviu Mocanu.