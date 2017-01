Tone Loc a căzut de pe scenă

Probleme de sănătate pentru rapperul Tone Loc, care s-a prăbuşit pe scenă în timpul unui concert din Atlanta, în cursul serii de sâmbătă. Potrivit martorilor, starul s-a lovit destul de grav, fiind internat la spital. Totuşi, managerul artistului nu a confirmat incidentul, spunând doar că Tone Loc, în vârstă de 45 de ani, este epuizat după nu mai puţin de 12 concerte susţinute în ultimele opt săptămâni şi de aceea a avut nevoie de spitalizare. Muzicianul a fost arestat în luna iunie, după ce a lovit-o pe mama copiilor lui, fiind condamnat la o zi de închisoare. Nu este prima dată când Tone Loc are probleme de sănătate provocate de epuizare. I s-a mai întâmplat în mai 2009, în timpul unui concert pe care îl susţinea pe celebra plajă Pensacola, din cauza oboselii provocate de schimbarea de fus orar şi de căldură. Rapperul american, pe numele său real Anthony Terrell Smith, a avut numeroase hituri la începutul anilor ’90, printre care ”Wild Thing”, ”Funky Cold Medina” şi ”All Through The Night”.