Toni Braxton va lua pastile toată viaţa

Interpreta hit-ului ”Unbreak My Heart” are, de doi ani de zile, mari probleme cu inima. După ce a suferit un infarct în 2008, Toni Braxton mărturiseşte acum că este nevoită să ia medicamente în fiecare zi, până la sfârşitul vieţii. Chiar şi aşa, cântăreaţa americană rămâne optimistă şi vede partea plină a paharului. ”Am fost diagnosticată cu o boală congenitală cardiacă şi doctorul mi-a spus că singura soluţie este transplantul de inimă. Bine că am consultat şi un al doilea medic şi am aflat că diagnosticul iniţial a fost greşit. Făcusem un mic infarct şi m-am bucurat. Trebuie să iau pastile tot restul vieţii, dar măcar pot trăi o viaţă normală”, a declarat artista.

Cum un necaz nu vine niciodată singur, Toni Braxton s-a văzut confruntată şi cu destrămarea mariajului său după opt ani. Informaţia nu este confirmată încă oficial, dar surse din anturajul vedetei susţin că nu mai există cale de împăcare între Toni Braxton şi Keri Lewis. Cei doi au împreună doi copii, Denim, de 7 ani şi Diezel, de 6. Zvonul vine la scurt timp după ce s-a scris că Toni Braxton este pe cale să îşi piardă casa din cauză că nu şi-a plătit ipoteca. Cântăreaţa datorează peste 12.500 de dolari pentru casa ei din Century City, California, iar oficialii de la Banca Americană caută să pună sechestru pe proprietatea respectivă. Şi nu este singura problemă financiară a divei. Banca City National pretinde că starul îi datorează 900.000 de dolari în urma unor împrumuturi.

Dificultăţile prin care trece, în această perioadă, Toni Braxton au fost provocate de faptul că a trebuit să îşi amâne o serie de concerte în Las Vegas, în 2008, din cauza problemelor de sănătate. Tony Braxton se află acum şi în luptă cu compania ei de asigurări, care refuză să îi plătească daunele pretinse din cauza concertelor amânate.