„Toni Erdmann“, cel mai bun film european al anului la gala Premiilor Academiei Europene de Film

Pelicula "Toni Erdmann", semnată de regizoarea germană Maren Ade, a fost desemnată cel mai bun film european al anului în cadrul celei de-a 29-a ediții a "Oscarurilor europene", gala Premiilor Academiei Europene de Film (EFA), organizată sâmbătă seara, la Wroclaw, în Polonia, relatează AFP. Este prima dată când un film regizat de o femeie primește acest premiu, comparat cu Oscarurile acordate în Statele Unite, a remarcat Maren Ade.

"Toni Erdmann", un film despre o femeie de afaceri germană care locuiește în București și despre tatăl său excentric, care încearcă să o facă să vadă sensul mai profund al vieții, a fost recompensat în total la cinci categorii, printre care și cele pentru cel mai bun scenariu, cel mai bun actor, cea mai bună actriță și cel mai bun regizor.

Academia Europeană de Film a acordat, de asemenea, premiul special pentru contribuția europeană la cinematografia mondială actorului și producătorului Pierce Brosnan. "Fire at Sea", o peliculă în regia lui Gianfranco Rosi, despre tragedia migranților din Lampedusa, a fost recompensată cu premiul pentru cel mai bun documentar.

Scriitorul și scenaristul francez Jean-Claude Carriere - autorul scenariilor unor filme precum "Die Blechtrommel" ("Toba de tinichea"), în regia lui Volker Schlöndorff, și "The Unbearable Lightness of Being" ("Insuportabila ușurătate a ființei"), semnat de Philip Kaufman, după cartea scriitorului ceh Milan Kundera - a primit premiul pentru întreaga carieră.