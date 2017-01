Toni Greblă, judecător la Curtea Constituţională

Senatorul PSD Toni Greblă a fost numit judecător la Curtea Constituţională a României (CCR), prin votul dat, ieri, de plenul Senatului. După anunţarea votului, Toni Greblă şi-a anunţat demisia din calitatea de senator. După ce va depune jurământul, Greblă îi va lua locul Iuliei Motoc între judecătorii CCR, după ce aceasta din urmă a fost aleasă să reprezinte România la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO). Referitor la numirea sa, Toni Greblă a declarat că este o imensă responsabilitate şi nu este uşor să te desparţi de Senat după ce ai avut mai mulţi ani activitate în această Cameră a Parlamentului. Greblă speră ca instituţia Curţii Constituţionale să fie în continuare garantul respectării Constituţiei şi statului de drept în România. Candidatura sa a întrunit 123 de voturi „pentru“, două voturi „împotrivă“ şi o abţinere.

ACUZAŢII NEFONDATE Prezentarea lui Greblă pentru funcţia de judecător al CCR vine după ce Lucian Bolcaş a anunţat, tot ieri, că nu va accepta numirea sa la CCR. El a spus că a luat această decizie pentru că numelui său i s-au asociat „acuzaţii nefondate“, catalogând drept „o mârşăvie“ atacurile la adresa sa. Întrebat dacă decizia sa are vreo legătură cu acuzaţiile de antisemitism care îl vizează, apărute în ultima perioadă în spaţiul public, Lucian Bolcaş, a precizat că este vorba de „o legătură absolut indirectă“. „Nu am dorit ca aceste murdării care au fost scoase pe seama mea să afecteze credibilitatea oamenilor care şi-au pus încrederea în mine, care m-au propus, şi nu am vrut să provoace disensiuni la nivelul USL, care, la ora actuală, are nevoie de unitate în cel mai înalt grad“, a explicat Bolcaş, adăugând că, dacă era ceva de descoperit despre persoana sa, ar fi fost descoperit în toţi aceşti ani şi nu acum, când urma să fie numit la CCR.