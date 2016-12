Tony Blair îşi cere scuze pentru invazia Irakului şi își asumă o parte din vina pentru ascensiunea SI

Fostul premier britanic Tony Blair îşi cere scuze pentru greşeli cu privire la invazia Irakului, condusă de SUA, în 2013, dar nu merge cu scuzele până la capăt pentru războiul din Irak şi afirmă că nu regretă îndepărtarea de la putere a lui Saddam Hussein, relatează CNN. ”Pot să spun că-mi cer scuze pentru faptul că informaţiile pe care le-am primit au fost greşite, deoarece, în pofida faptului că Saddam Hussein a folosit armament chimic la scară mare împotriva poporului său, împotriva altora, programul nu a existat în modul în care am crezut noi că exista”, a declarat Blair, duminică, într-un interviu pentru emisiunea GPS, realizată de Fareed Zakaria. Blair se referea la afirmaţia potrivit căreia regimul lui Saddam Hussein deţinea armament de distrugere în masă şi care a fost folosită de guvernele SUA şi Marii Britanii pentru a justifica lansarea invaziei. Rapoartele serviciilor secrete la care se referă Blair s-au dovedit a fi false. Războiul care a urmat şi înlăturarea Guvernului lui Saddam Hussein au aruncat Irakul în haos, antrenând ani de violenţe interconfesionale sângeroase şi ascensiunea al-Qaida în Irak, un precursor al Statului Islamic (SI). Zeci de mii de irakieni, peste 4.000 de militari americani şi 179 de membri ai serviciilor britanice au fost ucişi în acest conflict îndelungat.

Moştenirea politică a lui Blair, cel mai important aliat străin al fostului preşedinte american George W. Bush la vremea invaziei Irakului, a fost umbrită de acest război. Fostul premier este urmărit de întrebări şi critici oriunde se duce. Consecinţele deciziei lui Bush de a antrena America în Irak au fost evocate anul acesta, în mai multe rânduri, de către candidaţi la învestitura republicană în alegerile prezidenţiale din 2016. Blair i-a spus lui Zakaria că, în afară de informaţiile eronate despre Irak, îşi cere scuze şi pentru ”unele greşeli în planificare şi, desigur, pentru eroarea noastră în înţelegerea a ceea ce avea să urmeze odată îndepărtat regimul”. Însă Blair nu şi-a cerut scuze până la capăt, pentru război. ”Mi-e greu să-mi cer scuze pentru îndepărtarea de la putere a lui Saddam Hussein. Eu cred, chiar şi astăzi, în 2015, că este mai bine că el nu se află acolo, decât dacă s-ar fi aflat acolo”, a spus Blair. Saddam Hussein este arhicunoscut pentru reprimarea nemiloasă a irakienilor, în cele trei decenii de dictatură. El a lansat războaie ruinătoare împotriva vecinilor ţării - Iranul şi Kuwaitul - şi a folosit armament chimic împotriva kurzilor, în nordul Irakului. În prezent, Irakul este devastat de tensiuni interreligioase şi se străduieşte să facă faţă ameninţării Statului Islamic, o grupare sunnită extremistă care şi-a impus domnia brutală asupra unor părţi semnificative din nordul şi vestul ţării.

Fostul premier britanic a recunoscut, de asemenea, că există elemente de adevăr în opinia potrivit căreia invazia Irakului, în 2003, este principala cauză a ascensiunii SI. ”Desigur, nu putem spune că aceia dintre noi care l-am îndepărtat de la putere pe Saddam Hussein în 2003 nu poartă nicio responsabilitate pentru situaţia din 2015. Dar este important totodată să ne dăm seama, unu, că Primăvara Arabă, care a început în 2011, a avut un impact asupra Irakului de acum şi, doi, gruparea SI s-a afirmat în realitate dintr-o bază din Siria şi nu din Irak”, a continuat el. Blair a declarat, de asemenea, că dezbaterea pe tema intervenţiei occidentale este neconcludentă. ”Am încercat intervenţia şi trimiterea de trupe terestre în Irak; am încercat intervenţia fără să trimitem trupe în Libia şi am încercat să nu intervenim deloc, dar să cerem schimbarea regimului în Siria. Mie nu-mi este clar, chiar dacă politica noastră nu a funcţionat, că politicile care au urmat au funcţionat mai bine”, a continuat Blair.

Întrebat de Zakaria ce părere are despre faptul că este etichetat drept criminal de război pentru decizia de a invada Irakul, fostul premier a răspuns că a făcut ceea ce a crezut că era corect la acea vreme. ”Acum, dacă este corect sau nu - oricine poate avea o părere despre acest lucru”, a spus el. Interviul lui Zakaria cu Blair a fost difuzat înaintea unui program special CNN, ”Lungul drum către iad: America în Irak” (Long Road to Hell: America in Iraq), a cărui premieră are loc, luni seara, pe CNN şi CNN International, precizează postul.

Citește și:

Ne așteaptă jihadul digital

Un fost militar, noul director al serviciului britanic de spionaj MI6

”Obama este catârul evreilor, John Kerry - un moşneag necircumcis”

„Statul Islamic” l-a decapitat pe britanicul David Haines

”Tony Blair a înnebunit”

279 de insurgenţi ucişi în Irak, în 24 de ore

Bush a pictat portretele lui Vladimir Putin şi Tony Blair

”Tony Blair ar fi putut împiedica războiul din Irak”