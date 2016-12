Tony Kanal a devenit tată

Barza a vizitat şi familia chitaristului trupei No Doubt, Tony Kanasl. Acesta a devenit tată pentru prima dată, după ce iubita lui, Erin Lokitz, a dat naştere unei fetiţe. Micuţa a primit numele de Coco Reese Lakshmi Kanal. „Bine a venit pe lume superba noastră fetiţă. Mama, tata şi bebe sunt fericiţi şi îndrăgostiţi”, a postat fericitul cuplu pe contul lor de Twitter. Tony Kanal era singurul din colegii lui care nu experimentase ce înseamnă să fii părinte. Gwen Stefani are doi fii, Zuma, de doi ani, şi Kingston, de patru ani şi jumătate, Tom Dumont are şi ei doi băieţi şi încă un copil pe drum, iar Adrian Young are un băiat, pe nume Mason, de opt ani şi jumătate.